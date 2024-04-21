Часть улан-удэнцев могут навсегда потерять квартиры и участки



Некоторые жители бурятской столицы рискуют остаться без недвижимости. Речь идёт об объектах незавершённого капитального строительства, квартирах, зданиях, помещениях и земельных участках. Всё это будут признавать бесхозным и оформлять в муниципальную собственность (то есть отдавать городу), если в Росреестре нет регистрации, а в комитете по управлению имуществом и землепользованию мэрии – данных о владельце.



Причина тому – изменения в федеральном законодательстве. Минувшей осенью в Улан-Удэ насчитывалось около двух тысяч объектов, включая жилые помещения, которые могут перейти в собственность муниципалитета. В ЕГРН же значатся 30 000.



Тем, кто не зарегистрировал свою недвижимость в едином государственном реестре (ЕГРН), советуют сделать это как можно скорее. Платить госпошлину не придётся, напомнили на днях в КУИ.



Узнать, проводит ли комитет мероприятия по выявлению правообладателя в отношении той или иной квартиры или участка можно, перейдя по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/imushchestvennye-i-zemelnye-otnosheniya/, а всю интересующую информацию предлагают узнавать по телефонам 8 (3012) 41-50-79 и 23-59-19.



