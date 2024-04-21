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Жителям райцентра в Бурятии объяснили внезапное появление столба посреди дороги

Жителям райцентра в Бурятии объяснили внезапное появление столба посреди дороги
Общество,  Фото:telegram-канал «Весь Гусиноозёрск»
Виной всему оказался «сложный рельеф»

На днях в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» обратили внимание на опору освещения, «выросшую» аккурат посреди дороги. Эта самая грунтовка ведёт от микрорайона Набережный к мысу Большой Хаян.
 
- Добро пожаловать на озеро?! Это так свет на мыс провели? – говорится в комментарии к фото, опубликованному в telegram-канале.

Внезапное появление столба на дороге удивило и рассмешило местных жителей. Они заявили, что автомобилисты могут и не заметить сооружение в темноте. «Не трамвай – объедем», «Не воткнулся бы никто ночью», «Он ждёт своего Марка», «Весело, надо запомнить», «И так сойдёт», – пишут гусиноозёрчане.

Прокомментировали эту странную ситуацию в правительстве Бурятии. Там со ссылкой на ПАО «Россети – Сибирь» – «Бурятэнерго» сообщили, что энергетики не сами решают, где им строить сети.

- Опора находится в границах, определённых мэрией Гусиноозёрска. Такое расположение связано со сложным рельефом местности: с одной стороны там гора, с другой – участки, у которых уже есть собственники, – подчеркнули в правительстве.
дорога освещение Гусиноозерск

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