Он действовал на горе с крутыми склонами
Накануне, 19 апреля, в Бурятии обнаружили два лесных пожара – в Прибайкальском и Хоринском районах. Пожары оперативно ликвидировали в первые часы на малых площадях, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Также потушили сложный лесной пожар, возникший 18 апреля в Закаменском районе. Тушение осложнялось крутизной склона около 30 градусов.
- Горела лесная постилка, ущерб лесного фонду не причинен. Возгорание ликвидировано на площади 107 га, - уточнили в агентстве.
На тушении трёх пожаров работали 89 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Было задействовано более 30 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 108,9 га.
На утро 20 апреля новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.
На заседании республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров зампред правительства Бурятии, Иван Альхеев поставил задачи продолжать работу с местным населением по профилактике лесных пожаров и усилить патрулирование лесов всем патрульным группам.
В Бурятии потушили сложный лесной пожар
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