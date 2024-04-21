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Селенга в Улан-Удэ опять начала подниматься

Селенга в Улан-Удэ опять начала подниматься
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
За сутки она прибавилась на сантиметр

Уровень Селенги в Улан-Удэ, которая на этой неделе пошла на спад, снова повышается. По данным Бурятского гидрометцентра на 21 апреля, она поднялась на один сантиметр – до 64-х, а Уда – сразу на 4, до 97-ми.

В минувший вторник в Бурятии из-за сложной паводковой обстановки ввели ЧС межмуниципального характера. Он действует в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах. 

Всего разбушевавшаяся Селенга залила более 500 участков, но кое-где вода уже ушла. Уровень воды в Байкале составляет 456,32 метра по тихоокеанской системе высот. За последние сутки он не изменился.
Селенга Уда реки

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