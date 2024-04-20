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Поликлиники и больницы Бурятии получили 30 новых автомобилей

Поликлиники и больницы Бурятии получили 30 новых автомобилей
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Всего с 2021 года поступило 315 автомобилей

20 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов вручил поликлиникам и больницам республики ключи от новых автомобилей. Автопарк медучреждений пополнили 30 автомобилей «Лада Гранта», сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Развитию здравоохранения постоянно уделяется большое внимание со стороны президента РФ Владимира Владимировича Путина и правительства РФ. У нас стало доброй традицией вручать ключи от автомобилей: машин скорой помощи, мобильных комплексов, флюорографов, маммографов и других. Сейчас мы вручили ключи от 30 автомобилей «Лада Гранта» для поликлиник и больниц Бурятии, ещё 24 поступят до конца года. Всего с 2021 года поступило 315 автомобилей. Но лучше, чтобы наши земляки были здоровы и не болели. А автомобили пусть используются только для диспансеризации и для плановых медосмотров, - отметил Алексей Цыденов.

Медицинские учреждения будут использовать автомобили для транспортировки жителей в районную больницу – для диспансеризации, медицинских и плановых осмотров и пр.Также на машинах к пациентам для оказания помощи и для осуществления патронажа будут приезжать участковые врачи. Кроме того, авто будут использоваться для доставки биологических материалов в лаборатории для проведения исследований и перевозки лекарственных препаратов.


- Наша большая дружная медицинская семья выражает слова благодарности за такие ресурсы, которые поступают к нам ежегодно. И это лишь малая часть мероприятий, которые сегодня реализуются на объектах здравоохранения. Мы никогда не подведём, имея такие автомобили, - подчеркнул главный врач Гусиноозёрской центральной районной больницы Игорь Песков.

Автомобили приобретены в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», реализуемого по решению президента РФ Владимира Путина. Программа масштабной модернизации первичного звена стартовала в 2021 году.

Замена и дооснащение легковым автотранспортом предусмотрены для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь на территории, включая врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в отдаленной местности.




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