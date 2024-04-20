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В Бурятском театре оперы и балета появилась интерактивная панель

В Бурятском театре оперы и балета появилась интерактивная панель
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Её установили в фойе на втором этаже

На втором этаже в фойе Бурятского театра оперы и балета установили интерактивную панель для зрителей. С её помощью можно ближе познакомиться с театром, а также купить билет на спектакли.

Зрители могут найти благодаря интерактивной панели историю Бурятского театра оперы и балета, афишу, фотографии и видеоролики.


- Это очень удобно и практично. Во многих крупных театрах уже давно есть такие панели. Мы благодарим министерство культуры Бурятии и наших партнёров, благодаря которым мы смогли её приобрести, - подчеркнул директор театра Дмитрий Дылыков.

По словам Дмитрия Дылыкова, также в ближайших планах – обновить кассовую зону и музей театра на третьем этаже.

театр оперы и балета

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