В Бурятском театре оперы и балета появилась интерактивная панель





На втором этаже в фойе Бурятского театра оперы и балета установили интерактивную панель для зрителей. С её помощью можно ближе познакомиться с театром, а также купить билет на спектакли.Зрители могут найти благодаря интерактивной панели историю Бурятского театра оперы и балета, афишу, фотографии и видеоролики.- Это очень удобно и практично. Во многих крупных театрах уже давно есть такие панели. Мы благодарим министерство культуры Бурятии и наших партнёров, благодаря которым мы смогли её приобрести, - подчеркнул директор театра Дмитрий Дылыков.По словам Дмитрия Дылыкова, также в ближайших планах – обновить кассовую зону и музей театра на третьем этаже.