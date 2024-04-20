За неделю обманутыми оказались 45 жителей республики
За неделю жертвами мошенников стали 45 жителей Бурятии. Об этом сообщили в прокуратуре республики. В общей сложности потерпевшие лишились 12 млн рублей.
Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,2 млн рублей. Именно столько перевела жительница Закаменска, попавшаяся на очень распространённую мошенническую схему.
- Жительнице Закаменска на сотовый телефон позвонил «сотрудник банка». Он пояснил, что мошенники оформили кредит на имя потерпевшей, поэтому в целях сохранения предоставленных кредитных денежных средств необходимо продиктовать номер её банковской карты, а также вывести имеющиеся у неё на счёте сбережения на определённый страховой счет. Требования звонившего женщина выполнила и перевела 2,2 млн рублей на счёт мошенников, - рассказали в прокуратуре.
Всего с начала года интернет-преступники обманули 884 жителя республики. Причинённый им ущерб составил 182 млн рублей.
Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.
Как сообщал «Байкал-Dailу», печальным рекордом остаётся перевод мошенникам 21 млн рублей. Такую сумму потерял улан-удэнец, поверивший, что сможет заработать в «брокерской конторе».
Жительница Бурятии перевела мошенникам 2,2 млн рублей
Происшествия, Фото:
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