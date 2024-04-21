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В Бурятию в апреле вернётся зима

В Бурятию в апреле вернётся зима
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На республику надвигаются снегопады и сильный ветер

В республиканском управлении МЧС предупредили об ухудшении погоды в Бурятии. На юге Байкала обещают сильные снегопады, а порывы ветра там будут достигать 15-20 метров в секунду.

Непогода разыграется уже ночью 22 апреля. Жителей Бурятии призывают соблюдать меры безопасности и при осложнении дорожной обстановки при возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. Во время ветра лучше не выходить на улицу. Детей же просят не оставлять без присмотра.
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