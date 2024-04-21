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Эксперты рассказали, на что жители Бурятии тратят свои деньги

Эксперты рассказали, на что жители Бурятии тратят свои деньги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике назвали самые популярные платные услуги

В ушедшем 2023 году население Бурятии заплатило за различные услуги 62 миллиарда 100 миллионов рублей – на 4,9% (в сопоставимых ценах) больше, чем в 2022-ом. Среди них преобладали коммунальные (21,1%), бытовые (17,3%), транспортные (15,1%) и телекоммуникационные (14,1%). Существенная доля также – у медицинских (7,5%) и образовательных (6,5%).
 
В среднем каждый житель республики отдал за них 63 775 рублей – здесь тоже наблюдается рост по сравнению с предыдущим годом (на 14,9%).

На бытовые услуги наши земляки потратили 10 миллиардов 700 миллионов (17,3%) – это примерно 11 018 рублей на человека. Самыми по популярными при этом оказались ремонт и строительство жилья и других построек (31,7%), техобслуживание и ремонт автомобилей (26,5%), ритуальные (12,9%), парикмахерские и косметические (12,5%).
 
- В потребительских расходах домашних хозяйств бытовые услуги населению в 2023-ем занимали 5,8%, в 2022-ом – 5,1%, – рассказали в Бурятстате.
 
По росту объёма платных услуг Бурятия в прошлом году стала первой на Дальнем Востоке, а бытовых – пятой.
Бурятстат деньги

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