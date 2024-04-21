В затопленном селе Бурятии всех желающих привьют от гепатита А



В воскресенье, 21 апреля, в иволгинском селе Сотниково запланировали вакцинацию от гепатита А. Привить от него собираются 47 человек, включая 21 ребёнка. Речь о жильцах домов, пострадавших от недавнего поводка.



Как сообщает «Иволга-инфо.24/7» со ссылкой на пресс-службу центральной районной больницы, цель вакцинации –предотвращение эпидемии гепатита. Иммунизация при этом добровольная. Защиту от заболевания получили уже 19 человек, в том числе – 7 несовершеннолетних.



