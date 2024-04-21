В затопленном селе Бурятии всех желающих привьют от гепатита А

В воскресенье, 21 апреля, в иволгинском селе Сотниково запланировали вакцинацию от гепатита А. Привить от него собираются 47 человек, включая 21 ребёнка. Речь о жильцах домов, пострадавших от недавнего поводка.
Как сообщает «Иволга-инфо.24/7» со ссылкой на пресс-службу центральной районной больницы, цель вакцинации –предотвращение эпидемии гепатита. Иммунизация при этом добровольная. Защиту от заболевания получили уже 19 человек, в том числе – 7 несовершеннолетних.
Ночью 15 апреля в пригородный Иволгинский район пришла большая вода. Там залило 11 жилых домов. Спасатели экстренно эвакуировали 22 человека, включая шесть детей.
Причиной паводка стал ледовый затор на Селенге перед селом Ошурково. В местности Зелёная поляна пришлось отключить шесть электроподстанций. Сообщалось, что заработают они после того, как вода пойдёт на спад. Всего в районе развернули три пункта временного размещения на 345 человек и объявили там режим повышенной готовности.
Накануне в микрорайоне Зелёная поляна наблюдались кратковременные перебои электричества из-за подключения пострадавших от паводка потребителей. Всего за день там откачали 2160 кубометров воды. Привлечь пришлось семь сотрудников МЧС и три единицы техники.
По данным «Иволга-инфо.24/7», затопленными оставались шесть домов и столько же приусадебных участков. Работы по откачке продолжатся.
Причиной паводка стал ледовый затор на Селенге перед селом Ошурково. В местности Зелёная поляна пришлось отключить шесть электроподстанций. Сообщалось, что заработают они после того, как вода пойдёт на спад. Всего в районе развернули три пункта временного размещения на 345 человек и объявили там режим повышенной готовности.
Накануне в микрорайоне Зелёная поляна наблюдались кратковременные перебои электричества из-за подключения пострадавших от паводка потребителей. Всего за день там откачали 2160 кубометров воды. Привлечь пришлось семь сотрудников МЧС и три единицы техники.
По данным «Иволга-инфо.24/7», затопленными оставались шесть домов и столько же приусадебных участков. Работы по откачке продолжатся.