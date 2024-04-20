В Братске полицейские спасли сбитого машиной сиамского кота





В Братске полицейские, сотрудники патрульно-постовой службы Антон Сницар и Александр Лунин спасли жизнь сиамскому коту, которого сбили и бросили умирать на дороге.- Старший лейтенант полиции Александр Лунин и лейтенант полиции Антон Сницар увидели раненое животное на дороге — судя по всему, сиамского красавца сбила машина. Полицейские связались с волонтёрами и отвезли кота в клинику, где тому диагностировали ЧМТ и повреждение челюсти, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Назвали кота Рексом.После операции и лечения Рекс несколько дней провёл на передержке у лейтенанта Сницара. Сейчас кот живёт в новом доме, ему нашли хозяев.Волонтёры говорят, что если бы не действия полицейских, Рекс не выжил бы.