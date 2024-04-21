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На севере Бурятии дорога круглый год утопает в грязи

На севере Бурятии дорога круглый год утопает в грязи
Общество,  Фото:«Северобайкальск-инфо.24/7»
Местные жители заявили, что она не просыхает даже летом

Жители Северобайкальска пожаловались на состояние дороги на улице Берёзовая в микрорайоне Заречный. Они заявили, что там «из года в год одно и то же».

- Люди не могут пройти – приходится идти по теплотрассе. Плиты шатаются, – сетуют северяне.

Дело в том, что дорога утопает в грязи, которая, как утверждают местные, не просыхает даже летом. «Это фото – ещё цветочки по сравнению с тем, что будет», – подчеркнули люди, приславшие фотоподтверждение в группу «Северобайкальск-инфо.24/7».

Однако в городской администрации пока лишь разводят руками. Как выяснилось, на этом участке требуется отсыпка грунта, а его нет. Навести порядок смогут только когда появится необходимый материал. Сроки в мэрии при этом так и не назвали.
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