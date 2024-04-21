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В Бурятии подрос спрос на бухгалтеров

В Бурятии подрос спрос на бухгалтеров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Эксперты объяснили, какие компании ищут их чаще всего

В преддверии Дня главного бухгалтера, который отмечается в РФ 21 апреля, представители российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter решили выяснить, насколько востребованы эти специалисты в Бурятии и какое жалованье им предлагают.
 
Всего с начала года работодатели на Дальнем Востоке опубликовали на сайте hh.ru около 3300 вакансий для бухгалтеров – на 17% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Особой популярностью они пользовались в Приморье (на его долю приходилось 31% от всех подобных предложений в ДФО), в Хабаровском крае (24%) и Амурской области (10%).
 
Сильнее же всего (аж вдвое) потребность в таких работниках за 12 месяцев выросла в Еврейской автономной области. На втором месте – Магаданская (на 43%), на третьем – Якутия (на 35%). В Бурятии спрос увеличился на 12%.

Чаще всего их ищут компании, занимающиеся розничной торговлей (13%) и продуктами питания (13%), а также организации, специализирующиеся на строительстве и недвижимости (10%) и перевозках и логистике (9%).
 
При этом бухгалтерам в ДФО в среднем готовы платить 64 300 рублей в месяц – с 2023-го предлагаемая им зарплата увеличилась примерно на 17%. В нашей республике она подросла на 25% – до 50 тысяч. 
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