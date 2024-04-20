Сотрудники УФСИН прибрались на набережной в Улан-Удэ

Также они навели порядок на других территориях
Сотрудники УФСИН России по Бурятии вышли на субботник. Они навели порядок на территории, прилегающей к управлению, зданию медико-санитарной части № 3, а также набережной, расположенной за следственным изолятором № 1.
- Сотрудники регионального пенитенциарного ведомства тщательно очистили участки от опавшей листвы, веток и собрали мусор, накопившийся после зимы. Территория вдоль улицы Водопроводной, в направлении к набережной Селенги, заметно преобразились, - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ проходит месячник чистоты. В субботу, 20 апреля, запланирован общегородской субботник (0+)
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Также они навели порядок на других территориях
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