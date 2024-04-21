В Улан-Удэ неизвестные с утра пораньше устроили стрельбу возле дома



Этот инцидент произошёл в столице Бурятии утром 21 апреля. Неизвестные начали стрельбу на улице Сахьяновой, недалеко от одного из ночных клубов. По данным telegram-канала «Весь Улан-Удэ», один человек при этом упал на землю.



Подробности случившегося рассказали в прокуратуре Бурятии.



- По предварительным данным, около дома № 9 на Сахьяновой между неустановленными лицами произошёл конфликт, и двое из участвовавших в нём открыли стрельбу из огнестрельного травматического оружия. Один человек пострадал, – отметили в ведомстве.



В полиции уже начали проверку, ход и результаты которой контролирует прокуратура Октябрьского района. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

