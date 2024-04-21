В Улан-Удэ неизвестные с утра пораньше устроили стрельбу возле дома

От травмата пострадал один человек
Этот инцидент произошёл в столице Бурятии утром 21 апреля. Неизвестные начали стрельбу на улице Сахьяновой, недалеко от одного из ночных клубов. По данным telegram-канала «Весь Улан-Удэ», один человек при этом упал на землю.
Подробности случившегося рассказали в прокуратуре Бурятии.
- По предварительным данным, около дома № 9 на Сахьяновой между неустановленными лицами произошёл конфликт, и двое из участвовавших в нём открыли стрельбу из огнестрельного травматического оружия. Один человек пострадал, – отметили в ведомстве.
В полиции уже начали проверку, ход и результаты которой контролирует прокуратура Октябрьского района. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
От травмата пострадал один человек
Чаты, где общаются волонтёры, молчат уже несколько дней
Причиной пожара стала непотушенная сигарета
Пожар произошёл на улице Строительная
Он действовал на горе с крутыми склонами
Квартира сгорела дотла
За неделю обманутыми оказались 45 жителей республики
Виновник пожара установлен
Опасный мусор на берегу оставили браконьеры
Кокаин и экстази упаковали в канцелярскую папку
Он убедил подзащитную, что нужно подкупить полицейского
Все участники ДТП не были пристёгнуты ремнями безопасности
О нарушительнице сообщили бдительные горожане
Женщина смогла спастись благодаря соседям
Об этом предупредили в прокуратуре республики