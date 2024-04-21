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Снятый в Бурятии «Головар» набрал миллион просмотров на YouTube

Снятый в Бурятии «Головар» набрал миллион просмотров на YouTube
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для этого криминальной драме потребовалось два месяца

В феврале 2023-го в широкий прокат вышел фильм «Головар-2. Струна» (возрастное ограничение – 16+), который известный бурятский режиссёр Юрий Ботоев снял вместе со своей командой. А год спустя он появился в открытом доступе – полуторачасовую криминальную драму выложили на YouTube.

За два месяца с небольшим она собрала миллион просмотров. Большинство комментариев к ленте – по-прежнему положительные и откровенно восхищённые. Интернет-пользователи хвалят и саму картину, и сценарий и уже ждут третью часть с любимыми актёрами. «Создателям и спонсорам – большой человеческий поклон и больших творческих успехов. Побольше таких правильных и душевных народных фильмов», «Отличный – об истинной мужской дружбе», «Не зря посмотрел – просто, со вкусом, душевно», «Как бальзам на душевные раны», «В жизни такого не встречал. Придумано красиво, интересно», – отмечают они.

Оценили «Головар-2» и за рубежом, в частности – в Казахстане. Первая часть фильма (возрастное ограничение – 16+), премьера которой состоялась в 2018 году, на популярном видеохостинге посмотрели 24 миллиона раз. Кое-какими секретами создания второй режиссёр ранее поделился с «Байкал-Daily».

«Головар 2. Струна» – фильм с закрученным сюжетом, где «вселенная» главного героя пересекается со «вселенной» Виктора Цоя, а именно – гитары, которая была спутницей известного музыканта в легендарной котельной «Камчатка» в 1987 году.

Сценарий Юрий готовил целый год. Он комбинировался из нескольких идей. «Струна» – потому что это история гитары Цоя, которую мы нашли. И она попадает в Улан-Удэ и проходит огромный путь – вплоть до того, что теряется», – объяснял Ботоев название своего нового «детища».
фильм кино интернет

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