В едва не утонувшем селе в пригороде Улан-Удэ откачали 2 тысячи кубов воды

Baikal-daily.ru, из архива

Фото: Baikal-daily.ru, из архива

По данным «Иволга-инфо.24/7», затопленными остаются шесть домов и столько же приусадебных участков. Работы продолжатся в воскресенье, 21 апреля.

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