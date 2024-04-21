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В едва не утонувшем селе в пригороде Улан-Удэ откачали 2 тысячи кубов воды

В едва не утонувшем селе в пригороде Улан-Удэ откачали 2 тысячи кубов воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Затопленными там остаются ещё шесть участков

Ночью 15 апреля в пригородный Иволгинский район пришла большая вода. Там залило 11 жилых домов. Спасатели экстренно эвакуировали 22 человека, включая шесть детей.

Причиной паводка стал ледовый затор на Селенге перед селом Ошурково. В местности Зелёная поляна пришлось отключить шесть электроподстанций. Сообщалось, что заработают они после того, как вода пойдёт на спад. Всего в районе развернули три пункта временного размещения на 345 человек и объявили там режим повышенной готовности.

Накануне в микрорайоне Зелёная поляна наблюдались кратковременные перебои электричества из-за подключения пострадавших от паводка потребителей. Всего за день там откачали 2160 кубометров воды. Привлечь пришлось семь сотрудников МЧС и три единицы техники.

По данным «Иволга-инфо.24/7», затопленными остаются шесть домов и столько же приусадебных участков. Работы продолжатся в воскресенье, 21 апреля. 
затопление наводнение электроэнергия

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