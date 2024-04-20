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В Бурятии появилось молодёжное правительство

В Бурятии появилось молодёжное правительство
Общество,  Фото:минспорта РБ
В его состав вошёл известный юморист Валерий Гуляев

19 апреля состоялось первое заседание молодёжного правительства Бурятии. На заседании выбрали руководящий состав и утвердили приоритетные направления работы.

Председателем молодёжного правительства Бурятии стал Намдак Раднабазаров. Он и был одним из инициаторов создания нового органа.

«В 2021 году я поступил в EMPM (мастер государственного управления для руководителей) Высшей школы государственного управления Президентской академии в Москве. Полученные знания хотелось применить на практике в нашей республике. Поэтому я решил попробовать открыть Молодежное правительство в Бурятии. У меня получилось», - написал он на своей странице в декабре 2023 года.

Первым замом председателя избрана Наталья Овчинникова, заместителем председателя по информационной политике – Базыр Аюшеев.

- Молодёжное правительство, следуя принципам государственной молодёжной политики, будет стремиться к активному участию в реализации программ и проектов, направленных на поддержку и развитие молодёжи в регионе, - заявил Намдак Раднабазаров.

Основными задачами молодежного правительства Бурятии названы «участие в разработке и реализации молодёжной политики, организация мероприятий для молодёжи, поддержка молодёжных инициатив, развитие сотрудничества с молодёжными организациями».

- Я всех вас поздравляю! Вы прошли отбор, продемонстрировали свою компетентность. Надеюсь, что запал, задор, ваши приобретённые компетенции дадут республике пользу и плоды, - отметил руководитель администрации главы и правительства Бурятии Алдар Гулгенов.

Как сообщал «Байкал-Dailу», постановление о создании молодёжного правительства глава Бурятии Алексей Цыденов подписал в конце 2023 года. Состав из 15 человек был отобран по конкурсу: претенденты представляли эссе «Что я готов сделать для своего региона», а затем конкурсная комиссия проводила собеседование.

Члены молодёжного правительства не получают зарплату, работают на общественных началах. Их решения носят рекомендательный характер для органов госвласти республики.

Полный список первого состава молодёжного правительства Бурятии обещали опубликовать позднее. Судя, по фото с первого заседания самый известный его участник – юморист Валерий Гуляев, бывший КВНщик, участник юмористических шоу на ТНТ, резидент команды «Чива03», знаменитой своими короткими юмористическими роликами и пародиями.

молодежное правительство

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