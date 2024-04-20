Художник подарил музею истории города Улан-Удэ картины о БАМе









На выставке представлены уникальные экспонаты, отражающие важное историческое событие, которое улучшило транспортные связи европейской части страны с Сибирью и Дальним Востоком. Выставочный проект разработан в сотрудничестве с Музеем боевой и трудовой славы локомотивного депо им. М.И. Калинина, а также Музеем истории БАМ, который открылся в честь 50-летия начала строительства магистрали.

На выставке представлены уникальные экспонаты, отражающие важное историческое событие, которое улучшило транспортные связи европейской части страны с Сибирью и Дальним Востоком. Выставочный проект разработан в сотрудничестве с Музеем боевой и трудовой славы локомотивного депо им. М.И. Калинина, а также Музеем истории БАМ, который открылся в честь 50-летия начала строительства магистрали.

В преддверии 50-летнего юбилея начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в музее истории города Улан-Удэ прошла выставка, посвящённая этой знаменательной дате (возрастное ограничение 6+).Специально для этой выставки свои работы представил заслуженный художник Бурятской АССР Валентин Архипов.- По его словам, одна из самых грандиозных строек ХХ века – БАМ – сыграла значительную роль в его творческом становлении. Валентин Федорович является одним из первых художников, побывавших на бурятском участке строящейся магистрали. Он также стал одним из активных летописцев БАМа среди бурятских художников, - рассказали в музее истории города.