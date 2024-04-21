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В Бурятии сегодня облачно

В Бурятии сегодня облачно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Возможны небольшие осадки

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике облачно. Местами небольшие, по северу и юго-западу до умеренных, осадкки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +6,+11, местами 0,+5.

В Улан-Удэ возможны небольшие смешанные осадки. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём порывы до 15-18 м/с. Днём +7,+9.

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