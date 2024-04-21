«Рёв на всю округу»: Ночные дрифтеры «поставили на уши» жителей Улан-Удэ



Как выяснилось, любители «жечь» резину сконцентрировались у ТЦ в сотых кварталах, подняв там невообразимый шум.



- Время – 00:15. На парковке треш какой-то происходит. Столько машин здесь не бывает вообще никогда! До ГАИ им фиолетово. Рёв на всю округу, – рассказала автор видео, размещённого в сообществе.



По словам горожан, гонщики отметились и у ТРЦ в центре Улан-Удэ.



- Жгли резину, шумели, сигналили, музыку включали на полную. Люди уснуть не могли из-за них. А эти оправдываются: мол, звукоизоляцию надо было делать хорошую на окнах. Но при этом просят построить им площадку бесплатную, поэтому привлекают внимание, – говорится в другом посте всё в том же «Анониме 03».



Правоохранителей призвали быть построже с ночными гонщиками.



- Организаторов – в отдел, кому-нибудь – штрафы и лишение водительских прав. Так со временем пропадёт желание, – считают интернет-пользователи.



А ещё в соцсетях пишут, что дрифтеры оставили после себя в «сотых» кучу мусора, включая разбитые бутылки, куски покрышек и бычки от сигарет. Всё это теперь придётся убирать работникам ТЦ. Горожане предложили установить шлагбаумы около всех торговых центров, где ребята устраивают «сходки» – тогда на парковки им попасть не удастся.



В соцсетях ещё накануне начали жаловаться на так называемых дрифтеров. В местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» сообщили, что вечером 20 апреля около одного из торгово-развлекательных центров на дрифт-сходку собрались сотни гонщиков, которые потом, судя по всему, разъехались по всему городу и устроили незабываемую ночь улан-удэнцам.- Суббота, ночь выходного дня. На все сотые () – грохот музыки и свист шин. Вам там заняться нечем? Лучше места найти не могли? – возмутились жители сотых микрорайонов. – Займитесь лучше чем-нибудь полезным, чем людям мешать и трассы своими колымагами марать.Автор поста посоветовал дрифтерам ехать в центр города. «Накипело», – заявил он.