В Бурятии сегодня немного дождливо

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидается холодный и сильный ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 20 апреля по республике переменная облачность, утром и днём местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 13-17 м/с. Температура днём +9,+14, местами +2,+7.



В Улан-Удэ утром и днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура +9,+11.





