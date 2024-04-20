Ожидается холодный и сильный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 20 апреля по республике переменная облачность, утром и днём местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 13-17 м/с. Температура днём +9,+14, местами +2,+7.
В Улан-Удэ утром и днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура +9,+11.
В Бурятии сегодня немного дождливо
Общество, Фото:
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