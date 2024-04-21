В Бурятии два села не могут поделить терапевта



Жители села Пестерёво в пригородном Тарбагатайском районе поинтересовались в группе «Тарбагатай-инфо.24/7», почему терапевт стала реже проводить там выездные приёмы. Раньше она приезжала каждую неделю, а теперь – раз в две.



- В то же время в соседнем селе (речь о Большом Куналее – прим.) эта же врач бывает трижды в неделю, – отметили сельчане и потребовали вернуть «прежний график».



Главный врач Тарбагатайской ЦРБ Ольга Тугаринова пояснила: медик устроилась и трудится в Большом Куналее по программе «Земский доктор». Это её основное место работы, потому там пациентов принимают четыре раза в неделю. Один день отвели жителям соседнего села – у населённых пунктов общая врачебная амбулатория.



Терапевт бывает в Куналее дважды в месяц из-за нагрузки. Но при необходимости в ЦРБ пообещали возобновить прежний график приёма.

