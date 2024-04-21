В столице Бурятии ударными темпами дорожают комнаты





Представители федерального портала «Мир квартир» решили узнать, в какую сумму обойдётся обычная комната в 70 крупнейших городах страны – с населением свыше 300 тысяч человек. Выяснилось, что с января в большинстве из них – 62 – цены подросли, в семи снизились и лишь в одном – Москве – никак не изменились.



В целом по стране с начала 2024-го они увеличились на 6,9%, а за год – на 13,4%. Такое жильё обойдётся примерно в 1 миллион 301 тысячу рублей. В столице Бурятии за него просят 1 миллион 666 тысяч (+16,3% и 41,8% соответственно), в соседнем Иркутске – 1 миллион 611 тысяч (+10,1% и 22%), в Чите – 2 миллиона 178 тысяч (+3,2 и 31,1%).



В столице Бурятии, занявшей 14-ое место из 70-ти, зафиксировали самое сильное подорожание – как с января, так и за последние 12 месяцев. В Москве стоимость комнаты (4 миллиона 57 тысяч) сопоставима с нынешними ценами на «однушку» в том же Улан-Удэ.



Кроме того, довольно высокие ценники оказались в Сочи (3 миллиона 400 тысяч), Санкт-Петербурге (2 миллиона 736 тысяч), Владивостоке (2 миллиона 493тысячи) и Симферополе (2 миллиона 435 тысяч). А вот желающим сэкономить нужно ехать в Нижний Тагил, где стоимость такой недвижимости – 494 000 рублей. В Ульяновске придётся выложить 547, в Магнитогорске – 549, в Череповце – 589, а в Брянске – 601 тысячу.



По словам гендиректора портала Павла Луценко, рост цен на комнаты связан с подорожанием апартаментов в целом. И приобретают их те, кому на отдельную квартиру просто не хватает денег.



- Даже студии на вторичном рынке вдвое-втрое дороже, – отмечает Луценко. – Вместе с тем, такой формат жилья постепенно уходит в прошлое, о чём говорит охлаждение цен в столичных регионах. Там спрос на комнаты невысок.

