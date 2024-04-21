21 апреля

20 апреля

19 апреля

Популярное

В столице Бурятии ударными темпами дорожают комнаты

В столице Бурятии ударными темпами дорожают комнаты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По росту цен на них Улан-Удэ уже бьёт рекорды

Представители федерального портала «Мир квартир» решили узнать, в какую сумму обойдётся обычная комната в 70 крупнейших городах страны – с населением свыше 300 тысяч человек. Выяснилось, что с января в большинстве из них – 62 – цены подросли, в семи снизились и лишь в одном – Москве – никак не изменились.

В целом по стране с начала 2024-го они увеличились на 6,9%, а за год – на 13,4%. Такое жильё обойдётся примерно в 1 миллион 301 тысячу рублей. В столице Бурятии за него просят 1 миллион 666 тысяч (+16,3% и 41,8% соответственно), в соседнем Иркутске – 1 миллион 611 тысяч (+10,1% и 22%), в Чите – 2 миллиона 178 тысяч (+3,2 и 31,1%).

В столице Бурятии, занявшей 14-ое место из 70-ти, зафиксировали самое сильное подорожание – как с января, так и за последние 12 месяцев. В Москве стоимость комнаты (4 миллиона 57 тысяч) сопоставима с нынешними ценами на «однушку» в том же Улан-Удэ.

Кроме того, довольно высокие ценники оказались в Сочи (3 миллиона 400 тысяч), Санкт-Петербурге (2 миллиона 736 тысяч), Владивостоке (2 миллиона 493тысячи) и Симферополе (2 миллиона 435 тысяч). А вот желающим сэкономить нужно ехать в Нижний Тагил, где стоимость такой недвижимости – 494 000 рублей. В Ульяновске придётся выложить 547, в Магнитогорске – 549, в Череповце – 589, а в Брянске – 601 тысячу.

По словам гендиректора портала Павла Луценко, рост цен на комнаты связан с подорожанием апартаментов в целом. И приобретают их те, кому на отдельную квартиру просто не хватает денег.

- Даже студии на вторичном рынке вдвое-втрое дороже, – отмечает Луценко. – Вместе с тем, такой формат жилья постепенно уходит в прошлое, о чём говорит охлаждение цен в столичных регионах. Там спрос на комнаты невысок.
жилье недвижимость цены на недвижимость

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В столице Бурятии ударными темпами дорожают комнаты
В столице Бурятии ударными темпами дорожают комнаты
Общество, 21.04.2024
По росту цен на них Улан-Удэ уже бьёт рекорды
Теплу в Бурятии пришёл конец
Теплу в Бурятии пришёл конец
Общество, 21.04.2024
В республике пообещали дождь, мокрый снег и до -10 градусов
Часть улан-удэнцев могут навсегда потерять квартиры и участки
Часть улан-удэнцев могут навсегда потерять квартиры и участки
Общество, 21.04.2024
В мэрии рассказали, как не лишиться своей недвижимости
В Бурятии близится непривычно длинная рабочая неделя
В Бурятии близится непривычно длинная рабочая неделя
Общество, 21.04.2024
Жителям республики придётся трудиться шесть дней подряд
В столице Бурятии вместо ЕИРЦ захотели сделать пиццерию
В столице Бурятии вместо ЕИРЦ захотели сделать пиццерию
Общество, 21.04.2024
Улан-удэнцев возмутило решение закрыть пункт приёма платежей
Люди в пригородном районе Бурятии продолжают рисковать жизнью на дорогах
Люди в пригородном районе Бурятии продолжают рисковать жизнью на дорогах
Общество, 21.04.2024
Там так и не разобрались с опасными «слепыми» поворотами
В районе Бурятии старый тополь угрожает людям
В районе Бурятии старый тополь угрожает людям
Общество, 21.04.2024
Гусиноозёрчане заявили, что он искрится при сильном ветре
Селенга в Улан-Удэ опять начала подниматься
Селенга в Улан-Удэ опять начала подниматься
Общество, 21.04.2024
За сутки она прибавилась на сантиметр
Жителям Бурятии запретили рыбачить
Жителям Бурятии запретили рыбачить
Общество, 21.04.2024
Табу будет действовать на нескольких реках, Гусинке и на Байкале
В Бурятии подрос спрос на бухгалтеров
В Бурятии подрос спрос на бухгалтеров
Общество, 21.04.2024
Эксперты объяснили, какие компании ищут их чаще всего
Снятый в Бурятии «Головар» набрал миллион просмотров на YouTube
Снятый в Бурятии «Головар» набрал миллион просмотров на YouTube
Общество, 21.04.2024
Для этого криминальной драме потребовалось два месяца

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^