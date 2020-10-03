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Ректором Иркутского госуниверситета стал химик

Ректором Иркутского госуниверситета стал химик
Власть,  Фото:isu.ru
Приказ о назначении подписал министр науки и высшего образования РФ

Ректором Иркутского государственного университета назначен профессор Александр Шмидт, руководивший вузом в статусе исполняющего обязанности. Соответствующий приказ министерства науки и высшего образования РФ подписал министр Валерий Фальков, сообщили в пресс-службе ИГУ.

Александр Шмидт — доктор химических наук, профессор. Исполнял обязанности ректора ИГУ с 6 мая 2019 года. В 2020 году 13 мая на конференции работников и обучающихся вуза большинством голосов выбран на пост ректора ИГУ.

Александр Шмидт является членом двух диссертационных советов по защите докторских диссертаций, членом научного совета по катализу РАН. Автор более 200 научных и учебно-методических работ, из них 59 проиндексированы в Web of Science (12 в журналах первого квартиля).

Александр Шмидт родился в 1965 году в Ангарске Иркутской области. В 1987 году с отличием окончил химический факультет ИГУ. После окончания аспирантуры в 1991 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2003 году — докторскую диссертацию.

• 1987-1991 — младший научный сотрудник института нефте- и углехимического синтеза ИГУ.
• 1991-1993 — старший научный сотрудник института нефте- и углехимического синтеза ИГУ.
• 1993-1995 — старший преподаватель кафедры физической и коллоидной химии ИГУ.
• 1995-2004 — доцент кафедры физической и коллоидной химии ИГУ.
• 2004-2007 — профессор кафедры физической и коллоидной химии ИГУ.
• 2007-по настоящее время — заведующий кафедрой физической и коллоидной химии ИГУ.
• 2007-2012 — директор НИИ нефте- и углехимического синтеза ИГУ.
• 2012-2015 — проректор по научной работе ИГУ.
• 2015-2017 — проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ.
• 2017-2019 — первый проректор ИГУ.

В соответствии с приказом миннауки России и уставом ИГУ, ректором университета Александр Шмидт назначен сроком на пять лет.
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