 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Февраля

04 Февраля

Популярное

В Бурятии освободился пост замминистра здравоохранения

В Бурятии освободился пост замминистра здравоохранения
Власть, 
Батор Будаев покидает кресло заместителя министра

4 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление об увольнении Батора Будаева с поста заместителя министра здравоохранения – председателя комитета первичной медико-санитарной помощи, профилактики и реабилитации.

«Освободить Будаева Батора Сигизмундовича от должности заместителя министра здравоохранения, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Республики Бурятия по собственному желанию 12 февраля», - говорится в документе.

О том, что Батор Будаев покинет должность замминистра, стало известно ещё 17 января. В тот день объявили об отставке с поста министра здравоохранения Дамбинимы Самбуева.

Батор Будаев был назначен заместителем главы минздрава Бурятии в мае 2018 года. До этого возглавлял республиканский базовый медицинский колледж.

Накануне новым министром официально была назначена экс-главный врач республиканской клинической больницы имени Семашко Евгения Лудупова. Сегодня на планёрке медорганизаций её представили в новом статусе.


увольнение минздрав
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии освободился пост замминистра здравоохранения
В Бурятии освободился пост замминистра здравоохранения
Власть, 05.02.2020
Батор Будаев покидает кресло заместителя министра
Нового главу минздрава Бурятии представили медикам
Нового главу минздрава Бурятии представили медикам
Власть, 05.02.2020
Евгения Лудупова посетила в новом статусе планёрку медорганизаций
Глава Бурятии задал тренд на прямые эфиры чиновников
Глава Бурятии задал тренд на прямые эфиры чиновников
Власть, 05.02.2020
Следующей пообщается с пользователями министр соцзащиты
Цыденжап Батуев через суд пытается вернуться в Хурал Бурятии
Цыденжап Батуев через суд пытается вернуться в Хурал Бурятии
Власть, 05.02.2020
Цыденжапа Батуева уволили с должности руководителя аппарата Народного Хурала
В Бурятии появились пятеро судебных примирителей
В Бурятии появились пятеро судебных примирителей
Власть, 05.02.2020
Судьи в отставке помогут урегулировать спор
Евгения Лудупова назначена министром здравоохранения Бурятии
Евгения Лудупова назначена министром здравоохранения Бурятии
Власть, 05.02.2020
Об этом сообщил зампред правительства Баир Цыренов
В Бурятии глава села получала двойную зарплату
В Бурятии глава села получала двойную зарплату
Власть, 05.02.2020
Глава получала зарплату за одно рабочее время по двум работам
Глава Бурятии о задержании Кушиташвили: «Истина восторжествует»
Глава Бурятии о задержании Кушиташвили: «Истина восторжествует»
Власть, 04.02.2020
Алексей Цыденов назвал инцидент с арестом бурятского спортсмена «шокирующей ситуацией»
МВД по Бурятии раскрыло, сколько оказало госуслуг
МВД по Бурятии раскрыло, сколько оказало госуслуг
Власть, 04.02.2020
Наиболее востребованным является регистрационный учёт
В Бурятии главу села дважды поймали пьяным за рулём
В Бурятии главу села дважды поймали пьяным за рулём
Власть, 03.02.2020
Сотрудники ГИБДД остановили пьяного главу села ночью
В Бурятии отложили поправки в «собачий» закон
В Бурятии отложили поправки в «собачий» закон
Власть, 03.02.2020
В республике заявили, что «сейчас рано чего-то требовать с исполнительной власти»
Валерий Кожевников встретился с больным коронавирусом в Забайкалье
Валерий Кожевников встретился с больным коронавирусом в Забайкалье
Власть, 03.02.2020
Экс-министр здравоохранения Бурятии лично проверил условия оказания медицинской помощи иностранцу
Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем
Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем
Власть, 03.02.2020
С сегодняшнего дня перестали ходить поезда из России в Китай
В Бурятии оценили шансы Стивена Сигала попасть в Госдуму
В Бурятии оценили шансы Стивена Сигала попасть в Госдуму
Власть, 03.02.2020
Политтехнолог считает, что у Стивена Сигала будут все шансы выиграть в Республике Бурятия
Замминистра туризма Бурятии покинул свой пост
Замминистра туризма Бурятии покинул свой пост
Власть, 03.02.2020
Денис Ивлев вернётся в Алтайский край

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^