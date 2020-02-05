В Бурятии освободился пост замминистра здравоохранения

Батор Будаев покидает кресло заместителя министра
4 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление об увольнении Батора Будаева с поста заместителя министра здравоохранения – председателя комитета первичной медико-санитарной помощи, профилактики и реабилитации.
«Освободить Будаева Батора Сигизмундовича от должности заместителя министра здравоохранения, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Республики Бурятия по собственному желанию 12 февраля», - говорится в документе.
О том, что Батор Будаев покинет должность замминистра, стало известно ещё 17 января. В тот день объявили об отставке с поста министра здравоохранения Дамбинимы Самбуева.
Батор Будаев был назначен заместителем главы минздрава Бурятии в мае 2018 года. До этого возглавлял республиканский базовый медицинский колледж.
Накануне новым министром официально была назначена экс-главный врач республиканской клинической больницы имени Семашко Евгения Лудупова. Сегодня на планёрке медорганизаций её представили в новом статусе.
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