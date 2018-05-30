Назначен новый замминистра здравоохранения Бурятии

Читают сейчас

Опыт Бурятии в борьбе с омулёвыми браконьерами обсудят в Иркутске Власть, Впервые 30 мая Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура проводит открытый форум по проблемам охраны, добычи и воспроизводства байкальских эндемиков: омуля и нерпы

После резни в Улан-Удэ СКР предлагает упразднить анонимность в интернете Власть, В следственном комитете России рассказали о статистике попыток самоубийств среди несовершеннолетних и предложили меры по ограничению свободы информации в СМИ и интернете в целом

Власти Бурятии наградили бизнесменов Власть, 28 мая в правительстве Бурятии прошло торжественное чествование предпринимателей республики под руководством главы Алексея Цыденова

Медведев подписал распоряжение о субсидии на ремонт очистных сооружений в Улан-Удэ Власть, В 2017 году Бурятия получила на первую очередь очистных сооружений 313 миллионов рублей, однако освоить деньги не успели, остатки - 257 миллионов рублей - ушли обратно в федеральный бюджет

ЮНЕСКО потребует от России ответить за Байкал Власть, ЮНЕСКО выразила серьезное беспокойство по поводу изменения предельно допустимых показателей колебания уровня воды озера Байкал и сокращения его водоохранной зоны

РАЛХ: Около 94% лесных пожаров в Бурятии тушат в первые сутки Власть, С начала этого пожароопасного сезона в Бурятии по сравнению с 2017 годом отмечается значительное сокращение количества лесных пожаров на 24% - до 178 с 233

В Бурятии чиновники отказывали вдове ветерана в жилье под предлогом пожара Власть, Прокурор Бичурского района по обращению местной жительницы провёл проверку исполнения законодательства о мерах социальной поддержки