Должность занял директор медколледжа Батор Будаев
Глава Бурятии Алексей Цыденов накануне подписал указ о назначении нового заместителя министра здравоохранения республики, председателя Комитета первичной медико-санитарной помощи, профилактики и реабилитации.
Должность занял директор Республиканского базового медицинского колледжа имени Раднаева Батор Будаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе этого года стал вакантным пост первого замминистра здравоохранения Бурятии. Его покинул Александр Занданов, который был «правой рукой» министра рекордные почти 16 лет. Занданов возглавил мединститут Бурятского государственного университета.
А в середине мая ушла с должности по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию замминистра Светлана Замбалова. Она заняла этот пост летом 2013 года, ещё во время работы министром Валерия Кожевникова.
После этого действующий глава министерства здравоохранения Дамбинима Самбуев оставался без единого заместителя.
Справка:
Будаев Батор Сигизмундович родился в 1965 году в селе Курумкан в семье врача.
В 1988 году окончил Читинский мединститут по направлению «Хирургия». После вернулся в родное село молодым врачом. После этого занимал должность руководителя статистической и аналитической службы министерства здравоохранения.
Отличник здравоохранения Российской Федерации, Заслуженный врач Республики Бурятия, кандидат медицинских наук.
Назначен новый замминистра здравоохранения Бурятии
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