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Нового главу минздрава Бурятии представили медикам

Нового главу минздрава Бурятии представили медикам
Власть,  Фото:минздрав Бурятии
Евгения Лудупова посетила в новом статусе планёрку медорганизаций

Традиционную республиканскую планёрку медицинских организаций сегодня провёл зампред правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов. Он представил медикам нового министра здравоохранения Евгению Лудупову.

Как сообщал «Байкал-Daily», 4 февраля указ о назначении Лудуповой подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. До прихода в правительство Евгения Лудупова 13 лет возглавляла республиканскую клиническую больницу имени Семашко.

Лудупова поблагодарила коллег из больницы.

- С благодарностью ко всем за мой замечательный период жизни 2007-2020 годы. Всем добра и дальнейшего развития - только вперёд! – высказалась новый министр.

17 января пост министра здравоохранения покинул Дамбинима Самбуев, работавший в этой должности с декабря 2017 года.

Справка:

Евгения Юрьевна Лудупова родилась 16 июля 1967 года. В 1992 году окончила Читинский медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Первая запись в трудовой карьере – санитарка отделения реанимации БСМП (ещё во время учёбы). Затем два года работала врачом общей практики в поликлинике №9 в Улан-Удэ. Два года спустя приехала в Муйский район, проработав в районной больнице, сперва заместителем главврача, а затем и главным врачом, до 2003 года.

В 2003 г назначена главным врачом Нижнеангарской центральной районной больницы Северо-Байкальского района.

2003-2008 гг. – обучение в Кемеровском государственном университете по специальности «Экономика и управление предприятием».

С 2007 г. до февраля 2020 года - главный врач республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко.

В 2017 году завершила обучение в Российской академии государственной службы при президенте РФ и получила степень доктора бизнес-администрирования.

В 2019 году защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук.



минздрав назначение медицина
 
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