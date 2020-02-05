Евгения Лудупова посетила в новом статусе планёрку медорганизаций
Традиционную республиканскую планёрку медицинских организаций сегодня провёл зампред правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов. Он представил медикам нового министра здравоохранения Евгению Лудупову.
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 февраля указ о назначении Лудуповой подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. До прихода в правительство Евгения Лудупова 13 лет возглавляла республиканскую клиническую больницу имени Семашко.
Лудупова поблагодарила коллег из больницы.
- С благодарностью ко всем за мой замечательный период жизни 2007-2020 годы. Всем добра и дальнейшего развития - только вперёд! – высказалась новый министр.
17 января пост министра здравоохранения покинул Дамбинима Самбуев, работавший в этой должности с декабря 2017 года.
Справка:
Евгения Юрьевна Лудупова родилась 16 июля 1967 года. В 1992 году окончила Читинский медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Первая запись в трудовой карьере – санитарка отделения реанимации БСМП (ещё во время учёбы). Затем два года работала врачом общей практики в поликлинике №9 в Улан-Удэ. Два года спустя приехала в Муйский район, проработав в районной больнице, сперва заместителем главврача, а затем и главным врачом, до 2003 года.
В 2003 г назначена главным врачом Нижнеангарской центральной районной больницы Северо-Байкальского района.
2003-2008 гг. – обучение в Кемеровском государственном университете по специальности «Экономика и управление предприятием».
С 2007 г. до февраля 2020 года - главный врач республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко.
В 2017 году завершила обучение в Российской академии государственной службы при президенте РФ и получила степень доктора бизнес-администрирования.
В 2019 году защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук.
Нового главу минздрава Бурятии представили медикам
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