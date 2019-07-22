Глава МВД Бурятии посетил детей из Дагестана на Байкале

Дети из Дагестана отдыхают на побережье Байкала вместе с детьми погибших сотрудников МВД Бурятии уже в четвёртый раз
Министр внутренних дел по Бурятии генерал-майор полиции Олег Кудинов посетил детский оздоровительный лагерь «Байкальские волны». В середине июля в Бурятию прибыли отдыхать дети сотрудников МВД по Дагестану, чьи отцы погибли в борьбе с преступностью, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Вместе с главой регионального министерства лагерь посетили экс-министр внутренних дел республики Иван Калашников, представители Общественного совета при МВД Бурятии Николай Рогалев и Михаил Гамзаев, представители мэрии Улан-Удэ.
Дети из Дагестана отдыхают на побережье Байкала вместе с детьми погибших сотрудников МВД Бурятии уже в четвёртый раз.
Олег Кудинов, приветствуя ребят, выразил надежду, что их каникулы в живописном месте на берегу Байкала пройдут в дружеской, сердечной обстановке, подростки обретут друзей, напитаются силой и энергией священного озера. Также глава регионального МВД подчеркнул, что подвиг их отцов, отдавших жизнь в борьбе за мир и правопорядок, навечно останется в памяти их коллег.
- Мы очень дорожим дружбой между нашими регионами, у нас общие цели, вместе мы будет продолжать отстаивать независимость нашей земли и охранять покой граждан от преступных сообществ и бандформирований, - отметил он.
Продолжилось мероприятие ехором, в котором приняли участие взрослые и дети, жители Бурятии и Дагестана.
Затем последовал концерт, подготовленный детьми специально для гостей.
- Никого не оставила равнодушным динамичная лезгинка в исполнении двух народов. Юные артисты по просьбе зрителей станцевали на бис. Свою подготовку в показательных выступлениях продемонстрировали бойцы спецподразделения «Гром» управления наркоконтроля регионального МВД. Их выход дети сопровождали бурными овациями, - рассказали в пресс-службе министерства.
На берегу озера министр сфотографировался с юными гостями.
- Нам очень хочется внести свою лепту в реабилитацию детей, чьи отцы, выполняя служебный долг, ушли из жизни. Мы уже провели три заезда ребятишек из Дагестана, за время которых они познакомились с культурой и обычаями русского и бурятского народов, подружились и до сих пор общаются с детьми из Бурятии. На мой взгляд, именно такая атмосфера нужна для воспитания у молодого поколения чувства единения и патриотизма. Именно в подрастающее поколение – наш основной человеческий капитал – мы должны вкладывать свои силы, - заключил Олег Кудинов.
Глава МВД Бурятии посетил детей из Дагестана на Байкале
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