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Дети погибших сотрудников МВД Дагестана прилетели в Улан-Удэ

Дети погибших сотрудников МВД Дагестана прилетели в Улан-Удэ
Общество, 
Дети из Дагестана отдыхают в Бурятии четвёртый год

В субботу министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов и член Общественного совета при региональном ведомстве Михаил Гамзаев в аэропорту Улан-Удэ встретили делегацию детей сотрудников МВД по Республике Дагестан, погибших при выполнении служебного долга. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Четвёртый год школьники из Дагестана, чьи отцы отдали жизнь в борьбе с преступностью, приезжают на отдых на побережье Байкала. 20 ребят будут отдыхать вместе с детьми сотрудников МВД по Бурятии, чьи отцы также погибли при выполнении служебных обязанностей.

Перед ребятами распахнул двери детский оздоровительный лагерь «Байкальские волны». Прибывших ребят встречали воспитанники лагеря, которые выстроились в живой коридор и тепло приветствовали юных гостей. Всего в эту смену в лагере будут отдыхать около 250 детей.

Впереди у гостей из Дагестана три недели увлекательного отдыха на берегу прекрасного озера. Состоится изучение культуры и традиций народов забайкалья, презентация своего региона.

Перед отправлением в Бурятию прошла встреча министра внутренних дел по Республики Дагестан генерал-лейтенанта полиции Абдурашида Магомедова с детьми и их родителями. Магомедов в 2017 году побывал в «Байкальских волнах» и с полной уверенностью заверил присутствующих, что ребята проведут отличные каникулы на Байкале.

Идея организовать отдых дагестанских детей на берегах Байкала родилась в ноябре 2015 года в ходе визита в Республику Дагестан министра внутренних дел по Бурятии, членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы от республики. Тогда делегация из Бурятии встречалась с бойцами сводного отряда полиции республики, находящимися в служебной командировке в Каспийске.

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