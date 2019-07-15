Дети из Дагестана отдыхают в Бурятии четвёртый год
В субботу министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов и член Общественного совета при региональном ведомстве Михаил Гамзаев в аэропорту Улан-Удэ встретили делегацию детей сотрудников МВД по Республике Дагестан, погибших при выполнении служебного долга. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Четвёртый год школьники из Дагестана, чьи отцы отдали жизнь в борьбе с преступностью, приезжают на отдых на побережье Байкала. 20 ребят будут отдыхать вместе с детьми сотрудников МВД по Бурятии, чьи отцы также погибли при выполнении служебных обязанностей.
Перед ребятами распахнул двери детский оздоровительный лагерь «Байкальские волны». Прибывших ребят встречали воспитанники лагеря, которые выстроились в живой коридор и тепло приветствовали юных гостей. Всего в эту смену в лагере будут отдыхать около 250 детей.
Впереди у гостей из Дагестана три недели увлекательного отдыха на берегу прекрасного озера. Состоится изучение культуры и традиций народов забайкалья, презентация своего региона.
Перед отправлением в Бурятию прошла встреча министра внутренних дел по Республики Дагестан генерал-лейтенанта полиции Абдурашида Магомедова с детьми и их родителями. Магомедов в 2017 году побывал в «Байкальских волнах» и с полной уверенностью заверил присутствующих, что ребята проведут отличные каникулы на Байкале.
Идея организовать отдых дагестанских детей на берегах Байкала родилась в ноябре 2015 года в ходе визита в Республику Дагестан министра внутренних дел по Бурятии, членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы от республики. Тогда делегация из Бурятии встречалась с бойцами сводного отряда полиции республики, находящимися в служебной командировке в Каспийске.
Дети погибших сотрудников МВД Дагестана прилетели в Улан-Удэ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дети из Дагестана отдыхают в Бурятии четвёртый год
В Северобайкальске прошло соревнование по картингу среди водителей из полиции
Ошибку допустили приставы Татарстана
Необычное животное попало в фотоловушку
Завершение строительство мандалы собрало большое количество верующих
Пользователи Сети отреагировали на этот поступок неоднозначно
Сразу три золотые медали в копилку республики принёс Баир Шигаев
Бронзу взял Александр Кондрашин
Квест для дошколят «Маршруты безопасности» пройдёт в Улан-Удэ
«Колесящая почта» будет оказывать весь спектр услуг
Ежегодный молебен шаманы проведут на Ольхоне
Теннисистка из Бурятии Дари Саханова играла в паре со спортсменкой из Австрии
Эрдэм Цыдыпов взял медали и в личном, и в командном зачёте
По республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
Общество, 14.07.2019
Он объединяет более 100 мастеров и ремесленников из разных уголков Иркутской области