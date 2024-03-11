Республика стала первой в общекомандном зачёте
9 марта в Оренбурге завершился открытый кубок России по спортивной борьбе среди мастеров ковра памяти мастера спорта СССР Юрия Чернова. Соревнования собрали около 200 спортсменов из различных регионов России, а также Казахстана и Беларуси.
Борцы Бурятии завоевали 13 медалей турнира. По итогам кубка республика заняла первое общекомандное место в неофициальном зачёте.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, чемпионами соревнований стали: Олег Бахоруев, Чингис Ухинов, Цыден Галсанов, Батор Цыренов, Баяр Очиров, Даши-Доржо Биликтуев и Александр Гармаев. Серебряную награду завоевал Альберт Шарапов. Бронзовыми призёрами стали Тарас Евреев, Вадим Будажапов, Евгений Цыбиков, Андрей Хоборков и Дашинима Пурбуев.
Мастера борьбы Бурятии завоевали 13 медалей кубка России
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