Мастера борьбы Бурятии завоевали 13 медалей кубка России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Республика стала первой в общекомандном зачёте



9 марта в Оренбурге завершился открытый кубок России по спортивной борьбе среди мастеров ковра памяти мастера спорта СССР Юрия Чернова. Соревнования собрали около 200 спортсменов из различных регионов России, а также Казахстана и Беларуси.



Борцы Бурятии завоевали 13 медалей турнира. По итогам кубка республика заняла первое общекомандное место в неофициальном зачёте.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, чемпионами соревнований стали: Олег Бахоруев, Чингис Ухинов, Цыден Галсанов, Батор Цыренов, Баяр Очиров, Даши-Доржо Биликтуев и Александр Гармаев. Серебряную награду завоевал Альберт Шарапов. Бронзовыми призёрами стали Тарас Евреев, Вадим Будажапов, Евгений Цыбиков, Андрей Хоборков и Дашинима Пурбуев.

