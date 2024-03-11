11 марта

10 марта

Популярное

Мастера борьбы Бурятии завоевали 13 медалей кубка России

Мастера борьбы Бурятии завоевали 13 медалей кубка России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Республика стала первой в общекомандном зачёте

9 марта в Оренбурге завершился открытый кубок России по спортивной борьбе среди мастеров ковра памяти мастера спорта СССР Юрия Чернова. Соревнования собрали около 200 спортсменов из различных регионов России, а также Казахстана и Беларуси.

Борцы Бурятии завоевали 13 медалей турнира. По итогам кубка республика заняла первое общекомандное место в неофициальном зачёте.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, чемпионами соревнований стали: Олег Бахоруев, Чингис Ухинов, Цыден Галсанов, Батор Цыренов, Баяр Очиров, Даши-Доржо Биликтуев и Александр Гармаев. Серебряную награду завоевал Альберт Шарапов. Бронзовыми призёрами стали Тарас Евреев, Вадим Будажапов, Евгений Цыбиков, Андрей Хоборков и Дашинима Пурбуев.
Бурятия вольная борьба спорт кубок

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ приступили к сносу недостроя у мемориала Победы
В Улан-Удэ приступили к сносу недостроя у мемориала Победы
Общество, 11.03.2024
Объект начали возводить около 20 лет назад
Жители Улан-Удэ опять нашли ошибки на новых указателях в центре города
Жители Улан-Удэ опять нашли ошибки на новых указателях в центре города
Общество, 11.03.2024

«Не повезло» площади Советов. И вновь улице Соборной

Байкальские спасатели потренировались на горе Черского
Байкальские спасатели потренировались на горе Черского
Общество, 11.03.2024
Они отработали действия по спасению туристов в горах
Большинство улан-удэнцев считают, что иметь высшее образование престижно
Большинство улан-удэнцев считают, что иметь высшее образование престижно
Общество, 11.03.2024
Женщины чаще соглашаются с таким утверждением, чем мужчины
«Кайф»: Телеведущий Михаил Кожухов отдохнул на Байкале
«Кайф»: Телеведущий Михаил Кожухов отдохнул на Байкале
Общество, 11.03.2024
Известный путешественник рассказал о прелестях Бурятии 
В середине марта на Бурятию обрушится снег
В середине марта на Бурятию обрушится снег
Общество, 11.03.2024
Синоптики дали прогноз на ближайшую неделю
В Бурятию приедет агитпоезд Минобороны России
В Бурятию приедет агитпоезд Минобороны России
Общество, 11.03.2024
Поезд проедет по всему Дальнему Востоку
В Бурятии СОБР Росгвардии «Барс» отметил годовщину образования
В Бурятии СОБР Росгвардии «Барс» отметил годовщину образования
Общество, 11.03.2024
Специальный отряд быстрого реагирования сформирован 31 год назад 
В Бурятии наледные воды вышли на дорогу
В Бурятии наледные воды вышли на дорогу
Общество, 11.03.2024
Движение пока не ограничивают
В Кяхтинском районе Бурятии прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения
В Кяхтинском районе Бурятии прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения
Общество, 11.03.2024
Запланирован комплекс мероприятий, направленных на снижение аварийности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^