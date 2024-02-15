«Позорище!»: В Улан-Удэ разгорается нешуточный скандал вокруг фотовыставки про Байкал

Общество, Фото: кадр с видео с открытия выставки

Представленные там работы возмутили известных фотографов



На минувшей неделе в центре развития культуры и современного искусства «Залуу» в Улан-Удэ открылась выставка фотографий про Байкал (возрастное ограничение – 0+), которая стала своего рода итогом творческого конкурса среди начинающих фотографов (0+). На ней представлено полсотни снимков. А организатор – компания En+ – поддержала авторов грантом размером в сто тысяч рублей,



Мероприятие призвано исследовать уникальную природную экосистему Байкала и привлечь внимание к её сохранению.



В проекте мог принять участие любой житель Бурятии, чьи работы посвящены самому глубокому озеру в мире. Однако творчество конкурсантов возмутило многих известных в республике фотографов, в частности – Вячеслава Урбазаева. Своими мыслями по этому поводу он поделился на личной странице.



- Посмотрел фотовыставку «Байкал – любовь с первого взгляда» в центре современного искусства «Залуу». Позорище! Снимите, не позорьте настоящих бурятских фотографов», – отметил он.



Многие подписчики нашего земляка поддержали. А сам он в комментариях к посту заявил, что это «был фотоконкурс без конкурса».



- Там нет ни одного известного фотографа (Шитикова, Ильина, Конечных, Тарасенко, Федорова, Кадрулева, Извекова), и меня там тоже нет. Назначили своих победителей. Совершенно неизвестные имена, – подчеркнул Вячеслав Урбазаев. – Полнейшая дискредитация художественной фотографии Бурятии. Ещё хотят эту выставку возить по городам России. Не дай боже. Позориться.



Одна из участниц выставки заметила, что она является членом союза фотографов дикой природы России и лауреатом нескольких известных конкурсов.



- Не надо обижать людей только из-за того, что вы не попали на этот конкурс. Будет следующий, где вы станете лауреатом, – подчеркнула она. – Здесь, скорее, должен стоять вопрос о том, что плохо проинформировали. Общаюсь с многими фотографами из разных регионов России, где прекрасно работают Союзы фотографов. И такие вопросы решаются на раз. А у нас ничего нет. Вот так и получается.



Позже Вячеслав Урбазаев извинился перед девушкой за обобщение.



- Просто эмоции зашкаливают, – признался он. – Здесь я был не прав. Приношу свои извинения.

