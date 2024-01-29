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Театр из Бурятии принял участие в международном проекте

Театр из Бурятии принял участие в международном проекте
Общество,  Фото:Буряад театр
Монгольские народы продемонстрировали традиции празднования Белого месяца

Бурятский театр драмы имени Хоца Намсараева принял участие в международном проекте «Монгол түмний мэнд». Съёмки проходили в студии центрального телевидения Монголии.

В рамках проекта деятели искусства и культуры из Калмыкии, Бурятии, Тувы, Внутренней Монголии, уйгуров-монголов и собственно Монголии продемонстрировали традиции празднования Нового года – Цагаан сар.

- В коридорах MNB было не протолкнутся, разноцветье нарядов, украшений. И самое главное, представители всех монгольских племён понимали друг друга и активно общались, обменивались контактами, - сообщили представители театра.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Монголия Сагаалган

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