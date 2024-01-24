В Иркутской области дадут премии призёрам игр стран СНГ

За первое место спортсмен получит 100 тыс. рублей



В Иркутской области учреждены премии спортсменам-членам сборных команд России, занявшим призовые места на II играх стран СНГ в 2023 году, и их тренерам. Соответствующий указ глава региона подписал 22 января.



- II игры стран СНГ – важный международный старт для молодых перспективных спортсменов, который в августе прошлого года проходил в Минске в Республике Беларусь. За медали боролись спортсмены из разных стран по 20 видам спорта. Победу в общекомандном зачёте одержала сборная России, свой вклад внесли и спортсмены Приангарья, - отметил губернатор области Игорь Кобзев.



Размер премий за первое место для спортсмена составит 100 тыс. рублей, для тренера – 50 тыс. рублей. Спортсмен, занявший второе место, получит 80 тыс. рублей, его тренер – 40 тыс. рублей. За третье место для спортсмена предусмотрена премия 70 тыс. рублей, для тренера – 35 тыс. рублей. Премии выплачиваются спортсмену и тренеру Иркутской области единовременно. При наличии у спортсмена двух или более тренеров размер премии распределяется между ними в равных долях.



На предоставление социальных выплат средства будут выделены из областного бюджета. Кандидатуры спортсменов и тренеров на присуждение премий выдвигают региональные спортивные федерации по видам спорта и направляют с пакетом документов в министерство спорта Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



