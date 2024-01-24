За первое место спортсмен получит 100 тыс. рублей
В Иркутской области учреждены премии спортсменам-членам сборных команд России, занявшим призовые места на II играх стран СНГ в 2023 году, и их тренерам. Соответствующий указ глава региона подписал 22 января.
- II игры стран СНГ – важный международный старт для молодых перспективных спортсменов, который в августе прошлого года проходил в Минске в Республике Беларусь. За медали боролись спортсмены из разных стран по 20 видам спорта. Победу в общекомандном зачёте одержала сборная России, свой вклад внесли и спортсмены Приангарья, - отметил губернатор области Игорь Кобзев.
Размер премий за первое место для спортсмена составит 100 тыс. рублей, для тренера – 50 тыс. рублей. Спортсмен, занявший второе место, получит 80 тыс. рублей, его тренер – 40 тыс. рублей. За третье место для спортсмена предусмотрена премия 70 тыс. рублей, для тренера – 35 тыс. рублей. Премии выплачиваются спортсмену и тренеру Иркутской области единовременно. При наличии у спортсмена двух или более тренеров размер премии распределяется между ними в равных долях.
На предоставление социальных выплат средства будут выделены из областного бюджета. Кандидатуры спортсменов и тренеров на присуждение премий выдвигают региональные спортивные федерации по видам спорта и направляют с пакетом документов в министерство спорта Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области дадут премии призёрам игр стран СНГ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Автомобилист считает, что в качестве подношения запустили пакет «Снежка»
В нём могло разместиться кафе
Джидинцы почему-то решили, что его приостановили
В дневные часы около 20 градусов мороза
Также город примет первенство республики
В марте у них истекает 4,5 года со дня заключения договора пользования участком
Платье невесты сшили из павлопосадских платков
Приём заявок начнётся с февраля
Состоялся первый рейс в Баргузинский заповедник в 2024 году
Итоги зимних маршрутных учётов подведут не ранее середины марта
Деньги пойдут на «добрые» проекты
Малышку назвали Алиной
Иркутский учёный создал установку для гомогенизации полидисперсных систем
Районных чиновников через суд заставили отремонтировать обвалившийся мост
В Ошурково простятся с Георгием Посельским