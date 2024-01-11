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В Улан-Удэ устроили свалку из опасного снега

В Улан-Удэ устроили свалку из опасного снега
Общество,  Фото:скриншот с видео М. Киреенко в telegram
Известный общественник заявил, что его прячут за забором

Зампредседателя Общественной палаты (ОП) Бурятии, известный общественник и юрист Максим Киреенко обратил внимание на несанкционированную снегосвалку на улице Тепловая. И заявил в своём telegram-канале, что её пытаются спрятать за металлическим забором на участке, предназначенном для жилой застройки.

- Внешне это похоже на обычный снег, но по подсчётам учёных, в каждом литре такой снежной массы может накапливаться до 500 мг бензина, солярки, а также пластиковый мусор, окурки и т. д, – отметил Киреенко. – Такая смесь наносит вред окружающей среде, поэтому вывоз снега должен осуществляться в специально подготовленные места – снегосвалки, снегоплавильные камеры или площадки для временного складирования, оборудованные водонепроницаемым покрытием.



Это самое покрытие предотвращает попадание талых вод на прилегающую территорию и в ближайшие водоёмы, добавил общественник.

- Каждую зиму вот уже более шести лет подряд мы выявляем такие несанкционированные свалки, пишем обращения в прокуратуру, но администрация города не решает проблему, а продолжает разрешать размещение снега в неустановленных местах, что является нарушением природоохранного и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, – констатировал Максим Киреенко.

Он отметил: это чревато штрафами по статьям 6.3, 8.2, 8.13 и 8.42 КоАП РФ, размер которых доходит до пяти тысяч рублей для физических, до 30 тысяч – для должностных лиц, до 50 тысяч – для индивидуальных предпринимателей и до полумиллиона – для юрлиц. Зампредседателя ОП снова пообещал дойти до прокуратуры.

- Обратимся туда с просьбой установить собственника земельного участка и транспортного средства и принять меры по устранению нарушений, – заключил он.

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