В Улан-Удэ устроили свалку из опасного снега



Зампредседателя Общественной палаты (ОП) Бурятии, известный общественник и юрист Максим Киреенко обратил внимание на несанкционированную снегосвалку на улице Тепловая. И заявил в своём telegram-канале, что её пытаются спрятать за металлическим забором на участке, предназначенном для жилой застройки.



- Внешне это похоже на обычный снег, но по подсчётам учёных, в каждом литре такой снежной массы может накапливаться до 500 мг бензина, солярки, а также пластиковый мусор, окурки и т. д, – отметил Киреенко. – Такая смесь наносит вред окружающей среде, поэтому вывоз снега должен осуществляться в специально подготовленные места – снегосвалки, снегоплавильные камеры или площадки для временного складирования, оборудованные водонепроницаемым покрытием.











Это самое покрытие предотвращает попадание талых вод на прилегающую территорию и в ближайшие водоёмы, добавил общественник.



- Каждую зиму вот уже более шести лет подряд мы выявляем такие несанкционированные свалки, пишем обращения в прокуратуру, но администрация города не решает проблему, а продолжает разрешать размещение снега в неустановленных местах, что является нарушением природоохранного и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, – констатировал Максим Киреенко.



Он отметил: это чревато штрафами по статьям 6.3, 8.2, 8.13 и 8.42 КоАП РФ, размер которых доходит до пяти тысяч рублей для физических, до 30 тысяч – для должностных лиц, до 50 тысяч – для индивидуальных предпринимателей и до полумиллиона – для юрлиц. Зампредседателя ОП снова пообещал дойти до прокуратуры.



- Обратимся туда с просьбой установить собственника земельного участка и транспортного средства и принять меры по устранению нарушений, – заключил он.



