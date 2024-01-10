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95-летия отметили долгожители Иркутской области

95-летия отметили долгожители Иркутской области
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцразвития Иркутской области
С юбилеем поздравили Анну Томшину и Александру Таюрскую

В начале января свои 95-летний юбилеи отпраздновали две долгожительницы Иркутской области. Так, 3 января юбилейный день рождения отметила труженик тыла Анна Александровна Томшина.

Анна Александровна родилась в 1929 году в небольшой деревне Дядино Жигаловского района региона, в многодетной семье, в которой было 2 брата и 4 сестры. Отец, Александр Андриянович Дядин, работал начальником на почте; мама, Ольга Васильевна, воспитывала детей, следила за хозяйством. Анна окончила всего четыре класса, учиться больше не было возможности, и в 14 лет пошла работать на почту мотористом-телефонистом. Девушке не только шифровала азбукой Морзе и отправляла телеграммы, но и вырубала лес под столбы, исправляла порывы кабеля, восстанавливала связь. После основной работы на почте трудилась в колхозе, заготавливала сено для домашнего хозяйства, помогала по дому.

В 18 лет Анна Александровна вышла замуж, родила двоих сыновей. Муж Алексей Филатович Томшин тоже трудился монтёром на почте. В 1959 году, когда в деревне Дядино закрыли колхоз, супруги переехали в город Усть-Кут. В Усть-Куте Анна Александровна устроилась на железную дорогу в ПЧ-21 стрелочницей, а после выхода на пенсию ещё 5 лет проработала дворником.

- Сейчас Анна Александровна проживает одна: оба сына погибли, и мужа тоже давно не стало. Но на жизнь она не жалуется, самостоятельно справляется с домашними делами, до сих пор помнит всю азбуку Морзе. С трудом верится, что Анне Александровне исполняется 95 лет, - сообщили в пресс-службе министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Также 3 января 95-й день рождения отметила жительница города Шелехов Александра Петровна Таюрская. Ветерана поздравили представители управления социальной защиты населения по Шелеховскому району.



Своих гостей она встречает в кругу родных и близких ей людей. Александра Петровна окружена любовью дочери, племянницы и внучки. Родственники именинницы прилетели поздравить любимую бабушку из разных регионов страны.

- Дети и внуки искренне заботятся об Александре Петровне, проявляют душевную заботу, внимание и уход. Несмотря на возраст, Александра Петровна окружает всех родных вниманием, искренне интересуется их делами и тревожится за проблемы близких людей, а родные обращаются к ней за поддержкой и добрым советом, - отметили в минсоцразвития области.
Иркутская область долгожитель юбилей

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