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«2-3 маленьких мандарина»: В Улан-Удэ врач дала рекомендации по питанию детей в праздники

«2-3 маленьких мандарина»: В Улан-Удэ врач дала рекомендации по питанию детей в праздники
Общество,  Фото:ДРКБ
Также детям следует ограничить количество сладкого

Врач-гастроэнтеролог Дулма Сультимова консультативного отделения детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) рассказала о питании детей в новогодние праздники.

- С чем чаще всего обращаются дети?

- К гастроэнтерологу обращаются порядка 70-80% детей с функциональными расстройствами пищеварения, например, дискинезия желчевыводящих путей (нарушение оттока желчи от печени по желчевыводящим путям), дисфункция билиарного аппарата (нарушение оттока желчи из печени и желчного пузыря), функциональная диспепсия (нарушение пищеварения), функциональные нарушения кишечника.

Если это дети до года — это дисбактериоз кишечника как следствие вирусных или бактериальных заболеваний. Допустим, ребёнок переболел и принимал антивирусные препараты, антибиотики, из-за этого возникает дисбактериоз кишечника (боли в животе, характер и частота дефекации).

Дискинезия желчевыводящих путей возникает на фоне чрезмерного употребления жареной и жирной пищи. Например, шоколад содержит большой процент жиров и следует ограничить данную сладость.

Также зачастую дети обращаются с разными формами гастрита желудка, которые возникают из-за нарушения режима питания и качества приёма пищи. Например, дети, которые не завтракают по утрам, либо у них есть большой перерыв между приёмами, чаще подвержены заболеванию.

- Какие продукты нужно ограничить или исключить?

- Нужно ограничить соль, специи, лук и чеснок. Также какао раздражает перистальтику желудочно-кишечного тракта, лучше ограничить его употребление. Бывают, что обращаются на приём подростки, в рационе которых есть кофе. Такой напиток лучше исключить, из-за потребления этих продуктов возникают восполнения пищевода, изжога, тошнота.

- Как питаться в новогодние праздники, ведь это период сладких подарков?

- В плане праздничного стола родителям нужно огранить соления и варенье. Надо родителям следить за количеством и качеством употребляемой пищи, чтобы не было переедания. Нужно исключить те продукты, которые жарятся в большом количестве масла (картошка фри, наггетсы). Для детей школьного возраста желательно два фрукта в день (например, целое яблоко и средний мандарин, либо 2-3 маленьких мандарина). Цитрусовые полезны, содержат антиоксиданты и витамин С, но нужно смотреть на возраст ребёнка. Если это шоколад, то это одна долька. Если конфеты — то одна шоколадная и одна карамельная допустимы. Бисквитные пирожные лучше не употреблять — содержат плохие жиры, большое количество сахара, также нужно исключить концентрированные соки, лучше пить кисель, морс.
Особенно в холода лучше употреблять продукты с высоким содержанием белков: говядина, рыба, кисломолочные продукты (процент жирности не более 8%). Не стоить злоупотреблять горячей пищей.



Подготовлено пресс-службой ДРКБ 
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