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Забайкалье представит на форуме «Россия» бурятское искусство

Забайкалье представит на форуме «Россия» бурятское искусство
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Также край покажет свадьбу семейских

В Москве 4 ноября откроется международная выставка-форум «Россия» (6+), на которой представят достижения и успехи страны за последние годы. Днём Забайкальского края на выставке станет 15 ноября.

- Преподаватель Забайкальского государственного университета М.И. Гомбоева и лаборант-исследователь Д.Б. Митыпова расскажут об академии современного бурятского искусства, коллаборации арт-мастерских Жигжита Баясхаланова, Даши Намдакова и факультета культуры и искусств ЗабГУ. Посетителей выставки ждёт презентация образовательных программ по оружейному, ювелирному, кожевенному делу, авторских кукол, а также демонстрационный мастер-класс производственного цикла этапов бурятского оружейного искусства. Кроме этого, зрителям представят иммерсивный мастер-класс авторских кукол, - рассказали в министерстве образования и науки Забайкалья.

Также на форуме Забайкальский край покажет свадьбу семейских.

- Именно такую фишку мы придумали. Ведь все традиции свадебного обряда семейских – очень необычные и интересные. Будет всё: сборы невесты, встреча сватов, бракосочетание молодых и даже регистрация в ЗАГСе,- рассказал начальник отдела министерства экономического развития региона Виталий Шильников.

Уже известно, что воплощать свадьбу семейских будут артисты государственного музыкального театра национальных культур «Забайкальские узоры» и фольклорного ансамбля «Берегиня» из села Красный Чикой.

- Мы стараемся сделать свадьбу настолько реалистичной, что говорить между собой все её участники будут на забайкальском диалекте, используя в том числе и лексику старообрядцев,- добавил Виталий Шильников.

Возрастное ограничение: 6+.
Агинский Бурятский округ Забайкальский край форум выставка искусство семейские

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