В Мухоршибирском районе Бурятии зарегистрировали 150-го новорождённого

Малыш получил имя Михаил
16 октября в Мухоршибирском районе Бурятии была проведена регистрация 150-го малыша с начала этого года. В семье Максима и Оксаны 7 октября родился второй ребёнок. Мальчика назвали Михаилом.
Сотрудники районного отдела управления ЗАГС РБ поздравили с этим радостным событием главу семьи. Ему вручили первый документ малыша – свидетельство о рождении. Михаилу пожелали расти здоровым и счастливым, а родителям – терпения, здоровья и бодрости, сообщает пресс-служба управления записи актов гражданского состояния республики.
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