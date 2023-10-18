В Мухоршибирском районе Бурятии зарегистрировали 150-го новорождённого

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Малыш получил имя Михаил



16 октября в Мухоршибирском районе Бурятии была проведена регистрация 150-го малыша с начала этого года. В семье Максима и Оксаны 7 октября родился второй ребёнок. Мальчика назвали Михаилом.



Сотрудники районного отдела управления ЗАГС РБ поздравили с этим радостным событием главу семьи. Ему вручили первый документ малыша – свидетельство о рождении. Михаилу пожелали расти здоровым и счастливым, а родителям – терпения, здоровья и бодрости, сообщает пресс-служба управления записи актов гражданского состояния республики.

