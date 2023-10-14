Житель Бурятии отсудил более 200 тысяч у бывших работодателей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Он взыскал компенсацию морального вреда за профзаболевания



Истец на суде пояснил, что на протяжении 15 лет работал на предприятиях, где занимался добычей золота и полезных ископаемых в шахтах, замещал должность машиниста конвейера. Трудовая деятельность в этих организациях повлекла возникновение заболеваний, которые повлекли утрату трудоспособности на 30%.



Мужчина просил взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда. Судом исковые требования удовлетворены частично, с компаний взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 235 000 руб.



Решение не вступило законную силу, сообщают в Закаменском районном суде.





