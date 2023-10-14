Житель Бурятии отсудил более 200 тысяч у бывших работодателей

Он взыскал компенсацию морального вреда за профзаболевания
Истец на суде пояснил, что на протяжении 15 лет работал на предприятиях, где занимался добычей золота и полезных ископаемых в шахтах, замещал должность машиниста конвейера. Трудовая деятельность в этих организациях повлекла возникновение заболеваний, которые повлекли утрату трудоспособности на 30%.
Мужчина просил взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда. Судом исковые требования удовлетворены частично, с компаний взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 235 000 руб.
Решение не вступило законную силу, сообщают в Закаменском районном суде.
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