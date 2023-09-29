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Молодёжь Бурятии посоревновалась в «Запусти сердце»

Молодёжь Бурятии посоревновалась в «Запусти сердце»
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Ссузы республики приняли участие в конкурсе-эстафете

В Бурятии, в региональном центре единоборств «Патриот» состоялся конкурс-эстафета «Запусти сердце». Мероприятие привлекло внимание 25 команд колледжей и техникумов республики.

- Мероприятие направлено на популяризацию оказания первой помощи пострадавшим и пропаганду повышения качества оказания первой помощи среди молодёжи, - сообщили в пресс-службе министерства образования РБ.

Конкурс состоял из двух этапов. Первый этап – представление команды. На этом этапе учитывалось наличие единой формы одежды, эмблемы, девиза и творческого подхода. Каждую команду представляли 5 участников. Результат этапа учитывался в командном зачёте.

Второй этап – эстафета. Здесь участники проявляли знания анатомии, формировали аптечки первой помощи, решали ситуационные задачи, включая наложение шины, закрытие раневой поверхности (наложение асептической повязки), транспортировку на носилках и проведение сердечно-лёгочной реанимации (СЛР).

По результатам конкурса были определены победители и призёры:
Гран-при - колледж искусств имени П. И. Чайковского;
1 место - республиканский базовый медицинский колледж им. Э. Р. Раднаева;
2 место - Бурятский республиканский хореографический колледж им. Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева;
3 место - технологический колледж ВСГУТУ.

Мероприятие завершилось торжественным награждением победителей и призёров конкурса.

Бурятия конкурс здравоохранение молодежь первая помощь ссузы

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