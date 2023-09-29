Молодёжь Бурятии посоревновалась в «Запусти сердце»

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Ссузы республики приняли участие в конкурсе-эстафете



В Бурятии, в региональном центре единоборств «Патриот» состоялся конкурс-эстафета «Запусти сердце». Мероприятие привлекло внимание 25 команд колледжей и техникумов республики.



- Мероприятие направлено на популяризацию оказания первой помощи пострадавшим и пропаганду повышения качества оказания первой помощи среди молодёжи, - сообщили в пресс-службе министерства образования РБ.



Конкурс состоял из двух этапов. Первый этап – представление команды. На этом этапе учитывалось наличие единой формы одежды, эмблемы, девиза и творческого подхода. Каждую команду представляли 5 участников. Результат этапа учитывался в командном зачёте.



Второй этап – эстафета. Здесь участники проявляли знания анатомии, формировали аптечки первой помощи, решали ситуационные задачи, включая наложение шины, закрытие раневой поверхности (наложение асептической повязки), транспортировку на носилках и проведение сердечно-лёгочной реанимации (СЛР).



По результатам конкурса были определены победители и призёры:

Гран-при - колледж искусств имени П. И. Чайковского;

1 место - республиканский базовый медицинский колледж им. Э. Р. Раднаева;

2 место - Бурятский республиканский хореографический колледж им. Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева;

3 место - технологический колледж ВСГУТУ.



Мероприятие завершилось торжественным награждением победителей и призёров конкурса.



