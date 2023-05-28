«В мае, как обычно, на улицах города многолюдно. На площади зацвели яблони, появился квас», - отмечает фотограф Сергей Тарасенко
Самокаты, велосипеды, фонтаны, траншеи, гречневая каша, пилотки, сахарная вата и воздушные шарики.
— В мае, как обычно, на улицах города многолюдно. На площади зацвели яблони, появился квас. Новейшее развлечение у Еврозоны — боксёрская груша с электронным табло. Последний звонок и первые шорты. На скамейках уже можно спать. И, похоже, панк-эстетика снова в моде, — поделился фотограф Сергей Тарасенко.
Прогулки по Улан-Удэ. Май 2023
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«В мае, как обычно, на улицах города многолюдно. На площади зацвели яблони, появился квас», - отмечает фотограф Сергей Тарасенко
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