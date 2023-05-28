Прогулки по Улан-Удэ. Май 2023

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«В мае, как обычно, на улицах города многолюдно. На площади зацвели яблони, появился квас», - отмечает фотограф Сергей Тарасенко



Самокаты, велосипеды, фонтаны, траншеи, гречневая каша, пилотки, сахарная вата и воздушные шарики.



— В мае, как обычно, на улицах города многолюдно. На площади зацвели яблони, появился квас. Новейшее развлечение у Еврозоны — боксёрская груша с электронным табло. Последний звонок и первые шорты. На скамейках уже можно спать. И, похоже, панк-эстетика снова в моде, — поделился фотограф Сергей Тарасенко.



