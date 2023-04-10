В программе: ярмарка мастеров, музыкальные номера и мастер-классы
«Библионочь-2023» состоится в Бурятии 28 апреля. В этом году тема ежегодной социокультурной акции — «Читаем вместе».
В программе национальной библиотеки республики посетителей мероприятия ожидают:
- квест;
- площадка «Моя Бурятия», где участники узнают о традициях народов республики, бурятском языке и истории региона;
- музыкальные номера, призы на главной сцене;
- детская площадка, на которой будут работать аниматоры;
- ярмарка мастеров — площадка, где будут представлены изделия ручной работы;
- мастер-классы;
- настольные игры, шахматы, интеллектуальные игры;
- буфет.
Программа будет дополняться и обновляться, сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии проведут акцию «Библионочь-2023»
Общество, Фото:
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