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В Бурятии проведут акцию «Библионочь-2023»

В Бурятии проведут акцию «Библионочь-2023»
Общество,  Фото:pixabay.com
В программе: ярмарка мастеров, музыкальные номера и мастер-классы

«Библионочь-2023» состоится в Бурятии 28 апреля. В этом году тема ежегодной социокультурной акции — «Читаем вместе».

В программе национальной библиотеки республики посетителей мероприятия ожидают:
- квест;
- площадка «Моя Бурятия», где участники узнают о традициях народов республики, бурятском языке и истории региона;
- музыкальные номера, призы на главной сцене;
- детская площадка, на которой будут работать аниматоры;
- ярмарка мастеров — площадка, где будут представлены изделия ручной работы;
- мастер-классы;
- настольные игры, шахматы, интеллектуальные игры;
- буфет.

Программа будет дополняться и обновляться, сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.

Возрастное ограничение: 6+.

Бурятия акция библиотека литература библионочь

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