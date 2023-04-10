В Бурятии проведут акцию «Библионочь-2023»

В программе: ярмарка мастеров, музыкальные номера и мастер-классы



«Библионочь-2023» состоится в Бурятии 28 апреля. В этом году тема ежегодной социокультурной акции — «Читаем вместе».



В программе национальной библиотеки республики посетителей мероприятия ожидают:

- квест;

- площадка «Моя Бурятия», где участники узнают о традициях народов республики, бурятском языке и истории региона;

- музыкальные номера, призы на главной сцене;

- детская площадка, на которой будут работать аниматоры;

- ярмарка мастеров — площадка, где будут представлены изделия ручной работы;

- мастер-классы;

- настольные игры, шахматы, интеллектуальные игры;

- буфет.



Программа будет дополняться и обновляться, сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.



Возрастное ограничение: 6+.



