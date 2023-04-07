Среди учителей Улан-Удэ выбрали «Двух звёзд»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

За гран-при боролись наставники и молодые педагоги



5 апреля в школе №25 столицы Бурятии прошло закрытие городского конкурса учителей «Две звезды», реализующих программу наставничества.



- Конкурс «Две звезды» появился не случайно. Известно, что 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника. Однако не только этот факт послужил причиной рождения конкурса. Главной целью стало привлечение внимания к проблеме качества педагогических кадров, к личности учителя и хотелось бы благодаря конкурсу поднять престиж профессии учителя. Необходимо сделать акцент на необходимости всесторонней поддержки молодых специалистов с одной стороны, а с другой, на том, что опытный учитель имеет не меньшую потребность передать свои знания. Также можем подчеркнуть, что конкурс уникальный, ему нет аналогов в России, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Участники конкурса, наставники и молодые педагоги школ Улан-Удэ прошли 3 испытания: заочный тур (документальный) и два очных тура, состоящих из визитной карточки – творческой презентации системы работы наставника и молодого педагога, а также разработки фрагмента бинарного урока в режиме реального времени.



В результате упорной борьбы были определены победители:

Гран-при – Надежда Григорьевна Бадмаева, Ольга Павловна Телятникова, учителя школы № 49;

1 место - Маина Алексеевна Манжуткина, Арюна Олеговна Мункуева, учителя школы № 26;

2 место - Наталья Борисовна Панаева, Армине Аршалуйсовна Акопян, учителя школы № 49;

3 место - Туяна Бубеевна Доржиева, Ксения Евгеньевна Горяшина, учителя школы № 64.



Номинации:

«Инновация взаимодействия» - Наталия Митрофановна Соколова, Нина Рашидовна Тютрина, учителя школы № 38;

«Креативность в решении методических задач» - Татьяна Анатольевна Свинкина, Алёна Александровна Мыльникова, учителя школы № 12;

«Методический тандем» - Ирина Валерьевна Ешиева, Евгения Викторовна Базарова, учителя школы № 63;

«Творчество и вдохновение» - Оксана Николаевна Галичкина, Дари Александровна Шагдурова, учителя школы № 17.



- Наставничество так важно сегодня в современной школе, когда так ощутима нехватка профессионалов-молодых коллег! Участие в таких конкурсах очень значимо для молодых кадров. Им это даст уверенность в своих силах, желание двигаться дальше. Безусловно, конкурсы в таком направлении поднимают и престиж педагога, его значимость в обществе, - поделилась призёр конкурса Наталья Панаева, учитель школы №49.



