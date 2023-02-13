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Летом в Бурятии пройдёт фестиваль «Четыре согласия»

Летом в Бурятии пройдёт фестиваль «Четыре согласия»
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки на отборочный тур принимаются до 1 мая

В Бурятии объявлено о проведении республиканского детско-юношеского фольклорного фестиваля-конкурса «Четыре согласия – 2023», посвящённого столетию республики и Году педагога и наставника.

Мероприятие проводится в два тура. Первый отборочный тур для конкурсантов пройдёт по видеозаписям. Заявку на участие, согласие на обработку персональных данных, видеозапись конкурсной работы, фото работ в трёх проекциях и выступлений коллектива нужно отправить до 1 мая на электронную почту: [email protected] с пометкой «Четыре согласия». По итогам просмотра конкурсных программ и работ оргкомитет присылает приглашение для участия в финале фестиваля.

Финал конкурса, гала-концерт и церемония награждения пройдут 1 июня. В рамках фестиваля будут организованы выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и мастер-классы.

Участники могут принять участие в двух номинациях. В конкурсе фольклорных коллективов участвуют детско-юношеские коллективы. Возраст участников – от 7 до 17 лет. Состав коллектива – не менее 10 человек. Продолжительность конкурсной программы – до 10 минут. Программа может включать произведения музыкально-песенного, словесного, танцевального, инструментального жанров народного творчества, фрагменты обрядового фольклора и традиционных игр. Не допускается выступление коллективов под фонограммы.

В конкурсе юных мастеров декоративно прикладного искусства и народных художественных промыслов участвуют юные мастера в двух возрастных категориях: 7-12 лет и 13-17 лет. Конкурсант представляет не более трёх работ в любых жанрах декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.

По итогам финала жюри присуждает дипломы гран-при, лауреатов I, II, III степеней в каждом конкурсе и каждой возрастной категории. Все остальные конкурсанты получают дипломы за участие. Оргкомитет может учредить специальные призы, говорится в положении о фестивале.

Возрастное ограничение: 6+.
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