27 января

26 января

Популярное

В Бурятии провели «звёздный» мастер-класс для юных борцов

В Бурятии провели «звёздный» мастер-класс для юных борцов
Общество,  Фото:федерация вольной борьбы РБ
Мастерством поделился бронзовый призёр Олимпийских игр Базар Базаргуев

Федерация спортивной борьбы Бурятии провела необычный мастер-класс для сборной команды Кижингинского района по вольной борьбе. Главной звездой и наставником для детей стал известный бурятский борец, бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине Базар Базаргуев.

На мастер-класс также приехали президент федерации спортивной борьбы Бурятии, председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев, вице-президент федерации Жамсо Лхамажапов, глава Кижингинского района Геннадий Лхасаранов, председатель районного совета депутатов Доржо Бадмаев.

- С командой бурятской федерации спортивной борьбы провели мастер-класс для сборной команды по вольной борьбе родного Кижингинского района. Свой опыт и мастерство нашим ребятам передавал бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Базар Базаргуруев. Команда Кижингинского района заняла лидирующие позиции рейтинга районов Бурятии. Это показатель слаженной командной работы тренерского штаба и администрации района. Федерация спортивной борьбы Бурятии благодарит за проделанную работу администрацию и тренерский штаб Кижингинского района и желает больших побед в новом 2023 сезоне! - пожелал президент федерации Чимит Бальжинимаев.

Мастер-класс состоял из трёх частей.

Сперва Базар Базаргуруев провёл с ребятами разминку. Затем он и юные спортсмены сосредоточились на ситуационных заданиях: дети выполняли упражнения в разных ролях. Занятие оказалось максимально насыщено полезной информацией.

- Юные борцы проявляли высокую активность, задавали вопросы, разбирали тонкие моменты, - поделились организаторы.


В завершение Чимит Бальжинимаев и Базар Базаргуев вручили юным борцам подарки от генерального партнёра федерации вольной борьбы Бурятии АО «Забайкальское горнорудное предприятие» - эксклюзивные футболки. Также им подарили флаг федерации.

Место для проведения мастер-класса было выбрано не случайно. 9 и 10 декабря 2022 года в улан-удэнском региональном центре единоборств «Патриот» прошло первенство Бурятии по вольной борьбе среди юношей. В соревнованиях приняли участие 15 районов республики. По их итогам формировались сборные команды Бурятии.

Команда Кижингинского района оказалась в списке лидеров рейтинге районов. На первенстве среди борцов до 16 лет они заняли второе общекомандное место, а до 18 лет – третье общекомандное место.

Первое же места в общей рейтинге завоевали борцы Джидинского района. Сборная заняла первое общекомандное место до 18 лет и третье - до 16. Достойно проявили себя спортсмены Тункинского района. Молодые борцы стали лучшими в борьбе до 16 лет и заняли второе общекомандное место до 18 лет.

Именно в этих двух вышеперечисленных районах проведут остальные мастер-классы.

Генеральным партнёром обоих мероприятий стало АО «Забайкальское горнорудное предприятие» (ЗГРП).



спорт ЗГРП вольная борьба мастер-класс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии провели «звёздный» мастер-класс для юных борцов
В Бурятии провели «звёздный» мастер-класс для юных борцов
Общество, 27.01.2023
Мастерством поделился бронзовый призёр Олимпийских игр Базар Базаргуев
В Бурятии сегодня немного снежно
В Бурятии сегодня немного снежно
Общество, 27.01.2023
В Улан-Удэ днём до -17 градусов 
В Бурятии музей оснастят оборудованием на 3,5 миллиона
В Бурятии музей оснастят оборудованием на 3,5 миллиона
Общество, 26.01.2023
В прошлом году музей посетили более трёх тысяч человек 
Достопримечательности Иркутска можно будет потрогать
Достопримечательности Иркутска можно будет потрогать
Общество, 26.01.2023
Для незрячих посетителей появятся тактильные копии достопримечательностей
Иркутская область получит 1,6 млрд на развитие туристских кластеров
Иркутская область получит 1,6 млрд на развитие туристских кластеров
Общество, 26.01.2023
Субсидия выделяется из федерального бюджета 
В Бурятии осуждённые нарисовали стенгазеты о Сталинградской битве
В Бурятии осуждённые нарисовали стенгазеты о Сталинградской битве
Общество, 26.01.2023
В исправительном учреждении прошёл творческий конкурс 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^