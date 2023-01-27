В Бурятии провели «звёздный» мастер-класс для юных борцов





Федерация спортивной борьбы Бурятии провела необычный мастер-класс для сборной команды Кижингинского района по вольной борьбе. Главной звездой и наставником для детей стал известный бурятский борец, бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине Базар Базаргуев.На мастер-класс также приехали президент федерации спортивной борьбы Бурятии, председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев, вице-президент федерации Жамсо Лхамажапов, глава Кижингинского района Геннадий Лхасаранов, председатель районного совета депутатов Доржо Бадмаев.- С командой бурятской федерации спортивной борьбы провели мастер-класс для сборной команды по вольной борьбе родного Кижингинского района. Свой опыт и мастерство нашим ребятам передавал бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Базар Базаргуруев. Команда Кижингинского района заняла лидирующие позиции рейтинга районов Бурятии. Это показатель слаженной командной работы тренерского штаба и администрации района. Федерация спортивной борьбы Бурятии благодарит за проделанную работу администрацию и тренерский штаб Кижингинского района и желает больших побед в новом 2023 сезоне! - пожелал президент федерации Чимит Бальжинимаев.Мастер-класс состоял из трёх частей.Сперва Базар Базаргуруев провёл с ребятами разминку. Затем он и юные спортсмены сосредоточились на ситуационных заданиях: дети выполняли упражнения в разных ролях. Занятие оказалось максимально насыщено полезной информацией.- Юные борцы проявляли высокую активность, задавали вопросы, разбирали тонкие моменты, - поделились организаторы.В завершение Чимит Бальжинимаев и Базар Базаргуев вручили юным борцам подарки от генерального партнёра федерации вольной борьбы Бурятии АО «Забайкальское горнорудное предприятие» - эксклюзивные футболки. Также им подарили флаг федерации.Место для проведения мастер-класса было выбрано не случайно. 9 и 10 декабря 2022 года в улан-удэнском региональном центре единоборств «Патриот» прошло первенство Бурятии по вольной борьбе среди юношей. В соревнованиях приняли участие 15 районов республики. По их итогам формировались сборные команды Бурятии.Команда Кижингинского района оказалась в списке лидеров рейтинге районов. На первенстве среди борцов до 16 лет они заняли второе общекомандное место, а до 18 лет – третье общекомандное место.Первое же места в общей рейтинге завоевали борцы Джидинского района. Сборная заняла первое общекомандное место до 18 лет и третье - до 16. Достойно проявили себя спортсмены Тункинского района. Молодые борцы стали лучшими в борьбе до 16 лет и заняли второе общекомандное место до 18 лет.Именно в этих двух вышеперечисленных районах проведут остальные мастер-классы.Генеральным партнёром обоих мероприятий стало АО «Забайкальское горнорудное предприятие» (ЗГРП).