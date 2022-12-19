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В Бурятии презентуют песенный сборник семейских Забайкалья

В Бурятии презентуют песенный сборник семейских Забайкалья
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
Мероприятие состоится в среду

В селе Тарбагатай состоится презентация уникального песенного сборника, собравшего в себя старинные песни старообрядцев Бурятии. Издание вышло в свет благодарят грантовой поддержке от министерства культуры и министерства спорта Бурятии.
 
- Сборник «Отец мой был природный пахарь содержит в себе фольклор семейских (старообрядцев Забайкалья)». В него вошли записи подлинных текстов от носителей культуры, расшифровки, аранжировки, инструментовки музыкальных номеров, - сообщает минкультуры Бурятии.
 
Материалы были собраны в этно-экспедициях участниками детского фольклорного образцового ансамбля «Черпачок» у старожилов, знатоков семейской культуры, в сёлах Большой Куналей, Десятниково, Куйтун, Тарбагатай Тарбагатайского района республики Бурятия, а также записанный в 80-90 гг. из личного архива Калашниковой Татьяны Семеновны.

– Очень приятно поделиться радостной вестью о событии, к которому шли почти три года! Вышел из печати наш совместный труд: детей нынешнего состава ансамбля и его руководителей разных годов Калашниковой Татьяны Семёновны, Чебунина Сергея Родионовича, Пласкеевой Алены Юрьевны. Компьютерную верстку сделал наш талантливый фотограф и видеограф Александр Чебунин, – рассказали в соцсетях участники фольклорного ансамбля «Черпачок».

Сборник будет интересен филологам, этно-музыковедам, преподавателям детских и молодёжных творческих коллективов.

Презентация сборника состоится 21 декабря в 14:00 в районном доме культуры села Тарбагатай.


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семейские культура

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