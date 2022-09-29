Ожидается ветер до 17 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 сентября ночью по северной половине республики осадки в виде дождя и мокрого снега, днём по юго-западу и югу дождь, по остальной территории преимущественно без осадков.
Ветер западный, днём с переходом на восточный 5-10, ночью в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -2,-7, днём +8,+13, местами +3,+8.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный, днём с переходом на восточный 6-11 м/с. Температура ночью около 0, днём +11,+13.
В Бурятии сегодня дождливо и холодно
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