В Бурятии сегодня дождливо и холодно

Ожидается ветер до 17 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 29 сентября ночью по северной половине республики осадки в виде дождя и мокрого снега, днём по юго-западу и югу дождь, по остальной территории преимущественно без осадков.



Ветер западный, днём с переходом на восточный 5-10, ночью в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -2,-7, днём +8,+13, местами +3,+8.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный, днём с переходом на восточный 6-11 м/с. Температура ночью около 0, днём +11,+13.

