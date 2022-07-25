Мэр Улан-Удэ: «Проект «Финансы» должен быть составляющей стратегии развития города»

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Утверждён паспорт муниципального проекта «Финансы»



В администрации Улан-Удэ на заседании совета по проектному управлению утвердили паспорт муниципального проекта «Финансы», призванный повысить эффективность работы города в сфере финансов и увеличить доходы бюджета.



- У нас расходная часть бюджета за последнее время возросла раза в три, мы тратим около 16 млрд рублей на создание новых объектов капитального строительства, ремонт дорог и так далее. Это тянет за собой текущее содержание, например, мы за последние годы ввели 19 детских садов, а каждый садик – это 30 млн в год. Построили школу – дополнительные затраты, дороги, освещение. Наша доходная база увеличилась за три года всего на 500 млн рублей, а затраты увеличились на 2 млрд рублей. Поэтому нам необходимо изыскивать источники пополнения городского бюджета, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



При определении цели проекта «Финансы» за базу берётся исполнение бюджета 2021 года по налоговым и неналоговым доходам – это 4,723 млрд рублей. К 2024 году увеличение должно составить 1,498 млрд рублей к базовому значению.



Проект предполагает работу по нескольким направлениям – это изменение нормативов отчислений, увеличение базы по земельному налогу. По неналоговым доходам – инвентаризация имеющегося имущества, оценка и пути его возможного использования. Также будет вестись работа по снижению уровня дебиторской задолженности по неналоговым доходам.



Предлагается разработка проекта законодательной инициативы по изменению нормативов отчислений: увеличение по НДФЛ 5% и по УСНО 50%. По суммам, это 550 млн рублей по НДФЛ и 943 млн рублей по УСНО. На начальном этапе планируется внести проект на рассмотрение Улан-Удэнского городского совета депутатов. Далее, в случае одобрения, в установленном порядке направить в Народный Хурал РБ.



- Одна из задач проекта - снижение количества невовлечённых в оборот нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. В Улан-Удэ 30 помещений и зданий, которые не используются по ряду причин. При этом включение в реестр поддержки среднего и малого предпринимательства, включение в прогнозный план приватизации не дают результата. Бюджет города несёт расходы на содержание объектов – только с начала года расходы составляют 717,3 тысяч рублей, - доложил заместитель председателя - начальник управления комитета по финансам Владислав Жербанов.



Большинство из этих объектов находятся в ненадлежащем состоянии и требуют дополнительных затрат на капитальный ремонт, отметила председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию Дарима Дондукова



- У нас много помещений, которые требуют затрат, но не приносят дохода. Мы должны проанализировать, нужно ли нам производить затраты, которые будут дальше генерировать только затраты. Показатель нужен в проекте, давайте решать вопрос, - заявил Игорь Шутенков.



На начальном этапе предлагается утвердить формы перечня объектов для предоставления в аренду предпринимателям на льготных условиях. Далее, определиться с перечнем объектов, параллельно выработать предложения по остальным объектам и начать поиск арендаторов.



Также проектом предлагаются мероприятия, направленные на инвентаризацию базы по земельным участкам для увеличения поступлений от расчётов неосновательного обогащения.



По данным отчёта управления федеральной налоговой службы, количество земельных участков, учтённых в базе данных налоговых органов, по итогу 2020 года составляет 61553 единицы. По данным информационной системы «Имущественно-земельный комплекс Республики Бурятия», количество земельных участков, имеющих кадастровый номер, 78659 единиц. Разница в 17106 участков.



- 17106 участков, которые разнятся между базой АИС ИЗК и базой УФНС, – это все недополученные доходы с участков. Часть участков вообще не выделяется, но тем не менее используется гражданами – я имею в виду металлические гаражи, которые хаотично стоят, а плата никакая не вносится. Работу нужно упорядочить, дать возможность ставить гаражи, но взымать определённую необременительную, но тем не менее приносящий доход, плату, - отметил Игорь Шутенков.



По информации управление по информационной политике Улан-Удэ, цели две: первая – получить информацию по участкам, в отношении которых возможно взыскание неосновательного обогащения. Вторая – выявить собственников и побудить к регистрации.



- На совет по проектному управлению вынесли малую часть тех предложений, где мы видим возможность достижения положительного результата на короткой дистанции. В резерве – ряд направлений, которыми будем дополнять паспорт проекта «Финансы», в соответствии с поручением мэра. Возможно, достижение целей проекта потребует более значительных решений, чем предложено сейчас, - пояснил Вадим Имидеев, председатель проектно-аналитического комитета мэрии.



Игорь Шутенков поручил всем главным распорядителям бюджетных средств обратить самое пристальное внимание на пополнение доходной части городского бюджета.



- Мы ежегодно направляем в экономику 16 млрд рублей, от этого должен быть обратный возвратный эффект. Предприятия наши работают, обслуживают бюджетные заказы, они должны в полной мере платить все налоги. Заострите внимание и отдельно пропишите в проекте. Эту работу нужно ставить на контроль. Наш паспорт «Финансы» должен быть составляющей стратегии развития города Улан-Удэ, - подытожил мэр города.

