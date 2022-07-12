В Тунке «железную свадьбу» отпраздновала чета Пантелеевых
В Бурятии 8 июля отметили День семьи, любви и верности. В сельском поселении «Тунка» в этот день также провели праздничный вечер. Слова поздравлений прозвучали для юбиляров семейной жизни.
С «железной свадьбой», 65-летием брака, поздравили супругов Пантелеевых, Ивана Романовича и Александру Михайловну. «Золотую свадьбу» - 50 лет отметили семьи Сороковиковых Сергея Георгиевича и Ольги Тихоновны, Деминых Василия Степановича и Валентины Иннокентьевны, Усольцевых Валерия Иннокентьевича и Татьяны Евгеньевны, Кобелевых Григория Михайловича и Анастасии Ивановны.
Также юбилярами стали:
- 45 лет - Пашнины Александр Сергеевич и Нелли Афанасьевна;
- 40 лет - Немцовы Николай Иванович и Екатерина Александровна;
- 40 лет - Безотечество Александр Семёнович и Галина Николаевна;
- 35 лет - Бутаковы Сергей Алексеевич и Мадина Владимировна;
- 30 лет - Черкашины Евгений Николаевич и Наталья Александровна;
- 15 лет - Зверевы Юрий Алексеевич и Юлия Викторовна;
- 10 лет - Усольцевы Юрий Александрович и Наталья Александровна;
- 5 лет - Плотниковы Анатолий Васильевич и Мария Александровна.
Кроме поздравлений и слов искренней благодарности звучали песни в исполнении Марии Плотниковой, были проведены конкурсы и тематические загадки, сообщает администрация СП «Тунка».
В Бурятии супругов поздравили с 65-летием семейной жизни
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