В Бурятии супругов поздравили с 65-летием семейной жизни

Общество, Фото: администрация СП «Тунка»

В Тунке «железную свадьбу» отпраздновала чета Пантелеевых



В Бурятии 8 июля отметили День семьи, любви и верности. В сельском поселении «Тунка» в этот день также провели праздничный вечер. Слова поздравлений прозвучали для юбиляров семейной жизни.



С «железной свадьбой», 65-летием брака, поздравили супругов Пантелеевых, Ивана Романовича и Александру Михайловну. «Золотую свадьбу» - 50 лет отметили семьи Сороковиковых Сергея Георгиевича и Ольги Тихоновны, Деминых Василия Степановича и Валентины Иннокентьевны, Усольцевых Валерия Иннокентьевича и Татьяны Евгеньевны, Кобелевых Григория Михайловича и Анастасии Ивановны.



Также юбилярами стали:

- 45 лет - Пашнины Александр Сергеевич и Нелли Афанасьевна;

- 40 лет - Немцовы Николай Иванович и Екатерина Александровна;

- 40 лет - Безотечество Александр Семёнович и Галина Николаевна;

- 35 лет - Бутаковы Сергей Алексеевич и Мадина Владимировна;

- 30 лет - Черкашины Евгений Николаевич и Наталья Александровна;

- 15 лет - Зверевы Юрий Алексеевич и Юлия Викторовна;

- 10 лет - Усольцевы Юрий Александрович и Наталья Александровна;

- 5 лет - Плотниковы Анатолий Васильевич и Мария Александровна.



Кроме поздравлений и слов искренней благодарности звучали песни в исполнении Марии Плотниковой, были проведены конкурсы и тематические загадки, сообщает администрация СП «Тунка».



